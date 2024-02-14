Объектив Samyang AF 85mm f/1.4 Sony FE (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073409
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-14
Причина уценки:
Малозаметные царапинки на передней линзе, небольшой износ корпуса и байонет.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Этот объектив позволяет создавать прекрасное боке и обеспечивает превосходное разрешение благодаря скорости и точности автофокусировки. Его оптическая конструкция включает 11 стеклянных элементов, в том числе специальное стекло с высоким показателем преломления. Это делает AF 85mm F1.4 FE незаменимым для любого фотографа, стремящегося к высокому качеству своих снимков.
Благодаря ирисовой диафрагме с 9 лепестками, объектив создает уникальное и красивое боке, которое естественно размывает фон и выделяет основной объект. Это создает эффект невероятной глубины и пространства на фотографии. Эти качества делают его незаменимым для профессиональных портретных объективов. Они также важны для съемки предметов.
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.9 м
Вес (кг) 836 г
Габариты (ВxШxГ) (см) 13 x 13 x 18
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, малозаметные царапинки на передней линзе, небольшой износ корпуса и байонет.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.