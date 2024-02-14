Описание

Этот объектив позволяет создавать прекрасное боке и обеспечивает превосходное разрешение благодаря скорости и точности автофокусировки. Его оптическая конструкция включает 11 стеклянных элементов, в том числе специальное стекло с высоким показателем преломления. Это делает AF 85mm F1.4 FE незаменимым для любого фотографа, стремящегося к высокому качеству своих снимков.

Благодаря ирисовой диафрагме с 9 лепестками, объектив создает уникальное и красивое боке, которое естественно размывает фон и выделяет основной объект. Это создает эффект невероятной глубины и пространства на фотографии. Эти качества делают его незаменимым для профессиональных портретных объективов. Они также важны для съемки предметов.

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.9 м

Вес (кг) 836 г

Габариты (ВxШxГ) (см) 13 x 13 x 18

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, малозаметные царапинки на передней линзе, небольшой износ корпуса и байонет.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.