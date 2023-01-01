Описание

Полнокадровый автофокусный объектив для беззеркальных камер Sony. Второе поколение модели (II) отличается от первого практически всем: усложнена оптическая схема, обновлен мотор фокусировки, добавлена защита от пыли и влаги, при этом объектив стал компактнее и легче. На корпусе появилась кнопка Focus Hold, которая отвечает за блокировку автофокуса или другую назначенную функцию (функции задаются через меню камеры). Переключатель Custom M1 / M2 определяет роль для кольца объектива: оно может использоваться или для ручной фокусировки (M1), или для управления диафрагмой (М2).

Оптическая схема теперь включает 11 элементов в 8 группах, 2 из них – высокоточные асферические (U-ASP), 3 с высоким коэффициентом рефракции (HR) и еще один – со сверхнизкой дисперсией (ED). Новые асферические элементы отполированы с повышенной точностью (Ultra-precision Aspherical), что позволяет одновременно исправлять аберрации и не вредить качеству боке (размытия фона). По графику MTF можно заметить, что новый объектив стал немного резче на открытой диафрагме. Новый оптический дизайн также создан с прицелом на минимизацию «дыхания фокуса»: при изменении дистанции фокусировки угол поля зрения остается таким же, не возникает ощущения, что объекты немного двигаются в кадре. Диафрагма 9-лепестковая, как и прежде.

Объектив оснащен новым линейным шаговым мотором (Linear STM), который может в равной степени эффективно использоваться как для фотографирования, так и для съемки видео. STM мотор обеспечивает плавный и практически бесшумный автофокус. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.4 м, что позволяет снимать крупные планы (увеличение 0.16х).

Корпус стал ощутимо легче и компактнее: это один из самых маленьких стандартных объективов для беззеркальных камер Sony с максимальной диафрагмой f/1.4. Корпус покрыт матовой черной краской, кольцо объектива снабжено рифленым резиновым покрытием для лучшего захвата. Как было упомянуто выше, оно может использоваться для управления и фокусом, и диафрагмой – в зависимости от положения переключателя Custom. Объектив также обладает хорошей защитой от пыли и влаги: всего 6 уплотнителей защищают его спереди, сзади, на стыках кольца, на кнопке Focus Hold и на переключателе Custom.