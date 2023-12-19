Объектив Samyang AF 45mm f/1.8 для Sony E (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072250
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-19
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137250
Компактный и недорогой полнокадровый объектив для беззеркальных камер Sony. Samyang AF 45mm f/1.8 стоит значительно дешевле, чем ближайшие аналоги от Sigma и Tamron, не говоря уже про фирменную оптику Sony, и, тем не менее, этот объектив обеспечивает высокое качество изображения. Объектив поддерживает автофокус, и в отличие от ранних AF моделей Samyang, фокусируется быстро и точно, даже если ваш объект активно перемещается. Благодаря высокой светосиле f/1.8 объектив дает широкие возможности по выделению объекта из фона с помощью размытия заднего плана.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда, кейс, коробка; EFP19743;
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Некрасова, д. 1,
от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
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- Возможность купить в кредит
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- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").
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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения