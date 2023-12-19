Описание

Код товара: 137250

Компактный и недорогой полнокадровый объектив для беззеркальных камер Sony. Samyang AF 45mm f/1.8 стоит значительно дешевле, чем ближайшие аналоги от Sigma и Tamron, не говоря уже про фирменную оптику Sony, и, тем не менее, этот объектив обеспечивает высокое качество изображения. Объектив поддерживает автофокус, и в отличие от ранних AF моделей Samyang, фокусируется быстро и точно, даже если ваш объект активно перемещается. Благодаря высокой светосиле f/1.8 объектив дает широкие возможности по выделению объекта из фона с помощью размытия заднего плана.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда, кейс, коробка; EFP19743;

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Некрасова, д. 1,

от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения