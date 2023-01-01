Объектив Samyang AF 35mm f/1.4 Sony FE II
Код товара : УТ-00060130
Артикул : ФС-00035867
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.29 м
Угол поля зрения
65.5˚ (35 мм), 45.2° (APS-C)
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах (2 асферических, 2 с высокой рефракцией)
Комплектация
Комплектация
объектив, крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Полнокадровый автофокусный объектив для беззеркальных камер Sony. Второе поколение модели (II) отличается обновленным мотором фокусировки, добавлением защиты от пыли и влаги, а также улучшенной эргономикой. На корпусе появилась кнопка Focus Hold, которая при зажатии блокирует фокусировку на выбранной дистанции. Ей также можно присвоить другие функции через меню камеры. Переключатель Custom M1 / M2 определяет роль для кольца объектива: оно может использоваться или для ручной фокусировки (M1), или для управления диафрагмой (М2).
Основным обновлением стал фокусировочный мотор линейного шагового типа (STM), который лучше подходит для нужд видеосъемки. Он обеспечивает большую плавность передвижения линз, а также меньший уровень шума.
Оптическая схема не изменилась: 11 элементов в 9 группах, из них 2 асферических и 2 с высокой рефракцией. Размытие фона (боке) – достаточно приятное, в том числе благодаря 9-лепестковой скругленной диафрагме. Объектив может с успехом использоваться для съемки портретов. Резкость в зоне ГРИП также высокая практически по всему кадру, что можно видеть из графиков MTF. Многослойное просветляющее покрытие устраняет большую часть ореолов и бликов при съемке с ярким контровым или боковым светом (в комплекте также идет бленда).
Форма, размеры и вес объектива остались практически без изменений (за исключением добавления кнопки Focus Hold и рычажка-переключателя). Также надо отметить появление защиты от пыли и влаги. Изолированы не все стыки, но основные, включая байонетное соединение с камерой – защищены с помощью уплотнителей.
Благодаря высокой светосиле объектив отлично подходит для портретов и других видов художественной съемки с сильным и мягким размытием фона.