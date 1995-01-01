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    Объектив Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE (уцененный)

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    Код товара : УТ-00076170

    Артикул : ФС-00038142 (у)

    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE
    • AF 35-150mm f/2-2.8 Sony FE

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    Причина уценки:

    повреждена упаковка

    5%

    125 990 ₽

    119 999 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Универсальный полнокадровый объектив с высокой светосилой. Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 покрывает все основные фокусные расстояния для портретной фотографии, также вполне подходит для пейзажей, натюрмортов, предметной съемки, съемки в путешествиях и так далее. На первый взгляд, объектив копирует Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD, вышедший пару лет назад, но оптические схемы этих объективов отличаются (хотя и выглядят достаточно похоже). Судя по графикам MTF, объектив от Samyang немного уступает Tamron по резкости на открытой диафрагме, но разница незначительная.

    Оптическая схема очень сложная: 21 элемент в 18 группах, из них 3 асферических и целых 6 низкодисперсионных линз, благодаря чему объектив хорошо справляется со сферическими, хроматическими и другими видами аберраций. За фокусировку отвечает линейный шаговый мотор, который работает тихо и плавно. Объектив обладает очень приятным, мягким боке (во всяком случае, для зум-объектива). Минимальная дистанция фокусировки 0.33 - 0.85 м позволяет успешно снимать крупные планы.

    Корпус объектива полностью металлический и обладает защитой от пыли и влаги. У объектива нет кольца для управления диафрагмой, но кольцо фокусировки может использоваться в качестве такового: на корпусе располагается переключатель Custom 1 / 2 / 3, который меняет режимы управления. Также на корпусе присутствуют 2 кнопки Focus Hold, чьи функции можно переназначить через меню камеры. Трансфокатор можно заблокировать в положении 35 мм для удобства ношения, чтобы передняя часть не выезжала из корпуса самопроизвольно. Единственным недостатком можно назвать большой вес: 1230 г – это немало для ношения в течение всего дня. С другой стороны, вам не нужно часто менять объективы, что экономит время и предотвращает попадание пыли внутрь камеры.

    Отдельно отметим режим Dolly Shot, в котором кольцо трансфокации одновременно управляет и мотором фокусировки, что позволяет легко выполнять такой известный кинематографический прием как «долли зум» (транстрав). 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.