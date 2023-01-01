Описание

Универсальный полнокадровый объектив с высокой светосилой. Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 покрывает все основные фокусные расстояния для портретной фотографии, также вполне подходит для пейзажей, натюрмортов, предметной съемки, съемки в путешествиях и так далее. На первый взгляд, объектив копирует Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD, вышедший пару лет назад, но оптические схемы этих объективов отличаются (хотя и выглядят достаточно похоже). Судя по графикам MTF, объектив от Samyang немного уступает Tamron по резкости на открытой диафрагме, но разница незначительная.

Оптическая схема очень сложная: 21 элемент в 18 группах, из них 3 асферических и целых 6 низкодисперсионных линз, благодаря чему объектив хорошо справляется со сферическими, хроматическими и другими видами аберраций. За фокусировку отвечает линейный шаговый мотор, который работает тихо и плавно. Объектив обладает очень приятным, мягким боке (во всяком случае, для зум-объектива). Минимальная дистанция фокусировки 0.33 - 0.85 м позволяет успешно снимать крупные планы.

Корпус объектива полностью металлический и обладает защитой от пыли и влаги. У объектива нет кольца для управления диафрагмой, но кольцо фокусировки может использоваться в качестве такового: на корпусе располагается переключатель Custom 1 / 2 / 3, который меняет режимы управления. Также на корпусе присутствуют 2 кнопки Focus Hold, чьи функции можно переназначить через меню камеры. Трансфокатор можно заблокировать в положении 35 мм для удобства ношения, чтобы передняя часть не выезжала из корпуса самопроизвольно. Единственным недостатком можно назвать большой вес: 1230 г – это немало для ношения в течение всего дня. С другой стороны, вам не нужно часто менять объективы, что экономит время и предотвращает попадание пыли внутрь камеры.

Отдельно отметим режим Dolly Shot, в котором кольцо трансфокации одновременно управляет и мотором фокусировки, что позволяет легко выполнять такой известный кинематографический прием как «долли зум» (транстрав).