Объектив Samyang AF 24mm f/2.8 Sony FE (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075603
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-14
Причина уценки:
Небольшие потёртости и маленькие царапины на корпусе.
16 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140603
Широкоугольный объектив с автоматической фокусировкой.
Байонет: Sony E.
Мин. фокусное расстояние (мм): 24.
Макс. фокусное расстояние (мм): 24.
Диафрагма: f/2.8.
Диаметр резьбы светофильтра (мм): 49.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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