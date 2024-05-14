Объектив Samyang AF 24mm f/2.8 Sony FE (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075603 Артикул : б/у-РнД К 2024-05-14

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие потёртости и маленькие царапины на корпусе. 16 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140603 Широкоугольный объектив с автоматической фокусировкой.

Байонет: Sony E.

Мин. фокусное расстояние (мм): 24.

Макс. фокусное расстояние (мм): 24.

Диафрагма: f/2.8.

Диаметр резьбы светофильтра (мм): 49. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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