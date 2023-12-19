Объектив Samyang AF 24mm f/1.8 для Sony E (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072251
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-19
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Новый крошечный объектив предназначен для пейзажных и астрофотографических фотографов. Благодаря компактному размеру и легкому весу с минимальными потерями и коротким минимальным расстоянием фокусировки вы можете наслаждаться фотографией днем и ночью. Этот объектив обеспечивает превосходное качество изображения от угла до угла с максимальной диафрагмой F1.8 и плавный и естественный боке.
Антибликовое покрытие UMC
Минимальное расстояние фокусировки 0.19 м
Коэффициент увеличения 0.21x
Диаметр светофильтра 58 мм
Максимальный диаметр 65 мм
Количество лепестков диафрагмы 9
Крепление Sony FE
Угол обзора для полного кадра 83.7°
Угол обзора APS-C 60.9°
Размер 71.5 мм
Вес 230 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда, кейс, коробка.
Гарантия 90 дней.