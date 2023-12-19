Описание

Новый крошечный объектив предназначен для пейзажных и астрофотографических фотографов. Благодаря компактному размеру и легкому весу с минимальными потерями и коротким минимальным расстоянием фокусировки вы можете наслаждаться фотографией днем и ночью. Этот объектив обеспечивает превосходное качество изображения от угла до угла с максимальной диафрагмой F1.8 и плавный и естественный боке.

Антибликовое покрытие UMC

Минимальное расстояние фокусировки 0.19 м

Коэффициент увеличения 0.21x

Диаметр светофильтра 58 мм

Максимальный диаметр 65 мм

Количество лепестков диафрагмы 9

Крепление Sony FE

Угол обзора для полного кадра 83.7°

Угол обзора APS-C 60.9°

Размер 71.5 мм

Вес 230 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда, кейс, коробка.

Гарантия 90 дней.