Объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 Sony FE (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073220
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-07
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
75 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138220
Тип объектива: стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Sony E
Мин. фокусное расстояние: 24 мм
Макс. фокусное расстояние: 70 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, коробка.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.