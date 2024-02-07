Объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 Sony FE (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073220 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-07

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 75 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138220 Тип объектива: стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Sony E

Мин. фокусное расстояние: 24 мм

Макс. фокусное расстояние: 70 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, коробка.

Гарантия 90 дней.

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