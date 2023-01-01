Описание

Универсальный светосильный зум-объектив для полнокадровых камер Sony. Угол зрения ощутимо шире, чем у популярного Tamron 28-75/2.8, при этом объектив обладает высокой резкостью, быстрым автофокусом, очень приятным и мягким боке. Объектив парфокальный, это означает, что дистанция фокусировки не изменяется при зуммировании. «Дыхание фокуса» также незначительное, то есть границы кадра не изменяются при переведении фокуса с минимальной дистанции на бесконечность и обратно. Из 17 элементов оптической схемы 9 специальных: 3 асферика, 3 линзы с высокой рефракцией и 3 низкодисперсионных элемента. Это обеспечивает высокое качество изображение и свободу от оптических аберраций.

Из аберраций достаточно хорошо заметна только дисторсия: бочкообразная на 24 мм и подушкообразная на 50-70 мм, что, в принципе, типично для зум-объективов вроде 24-70 или 24-105 мм. Хроматические аберрации малозаметны, виньетирование незначительное. Боке (характер размытия деталей в расфокусированных областях кадра) – очень мягкое и приятное, тем более для зум-объектива.

Для фокусировки используется линейный шаговый мотор (Linear STM), который эффективно работает в автоматическом режиме (включая следящую фокусировку по глазам), а также довольно удобен при съемке с ручной фокусировкой: отклик линейный, что позволяет фокусироваться как резко так и плавно – в зависимости от того, с какой скоростью вы вращаете кольцо.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе с защитой от пыли и влаги, что обеспечивает высокую надежность и живучесть при съемках в не самых хороших условиях. Кольца фокусировки и трансфокации вращаются весьма туго, с хорошим сопротивлением. При ношении камеры объективом вниз передняя часть объектива не выезжает из корпуса – даже несмотря на то, что у объектива нет кнопки для блокировки зума. Единственная кнопка, расположенная на корпусе – это кнопка Custom, которая изменяет функцию кольца фокусировки: или собственно ручное управление фокусом, или изменение диафрагмы. Если у вас есть док-станция Samyang, вы сможете запрограммировать и другие возможные функции.