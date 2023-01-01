Объектив Samyang AF 24-70mm f/2.8 Sony FE
Код товара : УТ-00056042
Артикул : ФС-00034369
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Угол поля зрения
34.4° - 85.6°
Конструкция объектива
17 элементов в 14 группах (3 асферических, 3 с высоким коэффициентом рефракции, 3 низкодисперсионных элемента)
Физические характеристики
Вес
1027 г
Размеры товара
88 х 128.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Универсальный светосильный зум-объектив для полнокадровых камер Sony. Угол зрения ощутимо шире, чем у популярного Tamron 28-75/2.8, при этом объектив обладает высокой резкостью, быстрым автофокусом, очень приятным и мягким боке. Объектив парфокальный, это означает, что дистанция фокусировки не изменяется при зуммировании. «Дыхание фокуса» также незначительное, то есть границы кадра не изменяются при переведении фокуса с минимальной дистанции на бесконечность и обратно. Из 17 элементов оптической схемы 9 специальных: 3 асферика, 3 линзы с высокой рефракцией и 3 низкодисперсионных элемента. Это обеспечивает высокое качество изображение и свободу от оптических аберраций.
Из аберраций достаточно хорошо заметна только дисторсия: бочкообразная на 24 мм и подушкообразная на 50-70 мм, что, в принципе, типично для зум-объективов вроде 24-70 или 24-105 мм. Хроматические аберрации малозаметны, виньетирование незначительное. Боке (характер размытия деталей в расфокусированных областях кадра) – очень мягкое и приятное, тем более для зум-объектива.
Для фокусировки используется линейный шаговый мотор (Linear STM), который эффективно работает в автоматическом режиме (включая следящую фокусировку по глазам), а также довольно удобен при съемке с ручной фокусировкой: отклик линейный, что позволяет фокусироваться как резко так и плавно – в зависимости от того, с какой скоростью вы вращаете кольцо.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе с защитой от пыли и влаги, что обеспечивает высокую надежность и живучесть при съемках в не самых хороших условиях. Кольца фокусировки и трансфокации вращаются весьма туго, с хорошим сопротивлением. При ношении камеры объективом вниз передняя часть объектива не выезжает из корпуса – даже несмотря на то, что у объектива нет кнопки для блокировки зума. Единственная кнопка, расположенная на корпусе – это кнопка Custom, которая изменяет функцию кольца фокусировки: или собственно ручное управление фокусом, или изменение диафрагмы. Если у вас есть док-станция Samyang, вы сможете запрограммировать и другие возможные функции.