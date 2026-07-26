Объектив Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095702 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-26/1 Код товара: УТ-00095702 Артикул: б/у-Н1 К 2026-07-26/1 Объектив, система Fujifilm X-Mount Тип б/у товара Объективы Все характеристики Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X - с.н. 16060 (состояние 4)

Код товара: УТ-00095702



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4;;

S/n: царапины и потёртости корпуса.;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Fujifilm X-Mount Тип б/у товара Объективы Описание Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X - с.н. 16060 (состояние 4)

Код товара: УТ-00095702



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4;;

S/n: царапины и потёртости корпуса.;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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