Объектив Samyang 8/3,1 VDSLR UMC Fish-Eye II for Canon M (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00041594
Артикул : б/у-Н1 КС 2020-03-19
Причина уценки:
В коробке. Без следов эксплуатации.
12 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 106594
Мануальный светосильный фикс объектив. Новый.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: Полная, в коробке
Гарантия 14 дней.