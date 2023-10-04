Объектив Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS MFT (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070571
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-04
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации;
20 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135571
Формат: APS-C (crop).
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс).
Фокус: Ручная фокусировка.
Система: Sony E.
Год начала производства: 2015.
Оптическая схема: 9 элементов в 7 группах (2 асферических элемента).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Незначительные следы эксплуатации;
Комплектация: крышки, коробка; CFP28929;
Гарантия 14 дней.