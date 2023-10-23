Объектив Samyang 35mm f/1.2 X-mount (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070980
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-10-23/04
Причина уценки:
следы эксплуатации, потертости, нет задней крышки.
15 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135980
Цвет товара
черный
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет X-mount
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потертости
s\n: BBP30601
Комплектация: передняя крышка.
Гарантия 90 дней.