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Объектив Samyang 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+) (б/у)

  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
  • 14mm f/2.8 Mark II Canon EF (состояние 4+)
Код товара:УТ-00093093
Артикул:б/у-КП32 К 2026-04-17/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
S/n: EHP13517
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.