Объектив Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF для Canon EF (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073929
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса, малозаметные точки на передней линзе.
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138929
Характеристики:
Фокусное расстояние: 14 мм.
Максимальная апертура: f/2.8.
Оптическая схема: 14 элементов в 12 группах, включая 1 асферическую линзу и 1 линзу с экстра-низким дисперсионным (ED) стеклом.
Фокусировка: Ручная фокусировка.
Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м.
Фильтр диаметр: 67 мм.
Совместимость: Совместим с камерами Canon EOS.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, малозаметные точки на передней линзе.
Комплектация: крышки, бленда, лапка; UZ1221;
Гарантия 14 дней.