Объектив Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF для Canon EF (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073929 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные царапины и потёртости корпуса, малозаметные точки на передней линзе. 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138929 Характеристики:

Фокусное расстояние: 14 мм.

Максимальная апертура: f/2.8.

Оптическая схема: 14 элементов в 12 группах, включая 1 асферическую линзу и 1 линзу с экстра-низким дисперсионным (ED) стеклом.

Фокусировка: Ручная фокусировка.

Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м.

Фильтр диаметр: 67 мм.

Совместимость: Совместим с камерами Canon EOS.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, малозаметные точки на передней линзе.

Комплектация: крышки, бленда, лапка; UZ1221;

Гарантия 14 дней.

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