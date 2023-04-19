Объектив Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00066907
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-04-19/1
Причина уценки:
Минимальные следы использования.
14 000 ₽
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Описание
Код товара: 131907
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: постоянное
Байонет: Sony E
Фокусное расстояние: 12 мм
Диафрагма: f/2
Минимальное расстояние фокусировки: 0.2 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, коробка.
Гарантия 90 дней.