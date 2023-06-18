Объектив Samyang 12mm f/2 Sony E (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00068160
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-06-18
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
19 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Sony E
Мин. фокусное расстояние: 24 мм
Макс. фокусное расстояние: 35 мм
Диафрагма: f/2
Автоматическая фокусировка есть
Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, следы эксплуатации.
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.