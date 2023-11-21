Описание

Тип объектив

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 2.8 мм

Макс. фокусное расстояние 10 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 10 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м

Особенности только для неполнокадровых фотоаппаратов

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 6

Байонет Nikon F

Число групп элементов 9

Число элементов 14

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 87 мм

Длина 106.1 мм

Вес 590 г

Код товара: 136638

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.

Комплектация: объектив, крышки.

Гарантия 90 дней.