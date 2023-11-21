Объектив Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS для Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071638
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-21/2
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектив
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 2.8 мм
Макс. фокусное расстояние 10 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 10 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.24 м
Особенности только для неполнокадровых фотоаппаратов
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 6
Байонет Nikon F
Число групп элементов 9
Число элементов 14
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 87 мм
Длина 106.1 мм
Вес 590 г
Код товара: 136638
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.
Комплектация: объектив, крышки.
Гарантия 90 дней.