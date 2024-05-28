Осветитель Samtian RF 600 светодиодный, макро, кольцевой (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075972 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-28/8

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости, микроцарапины. 1 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип светодиодный осветитель для макросъемки

Установка на объектив через переходные кольца

Питание батарейки АА

Переходные кольца 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм

Светофильтры 3 Код товара: 140972

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости, микроцарапины.

Комплектация: Кольцевая головка, набор фильтров и переходных колец.

Гарантия 90 дней.

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