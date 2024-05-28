Осветитель Samtian RF 600 светодиодный, макро, кольцевой (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075972
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-28/8
Причина уценки:
Потертости, микроцарапины.
1 290 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип светодиодный осветитель для макросъемки
Установка на объектив через переходные кольца
Питание батарейки АА
Переходные кольца 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм
Светофильтры 3
Код товара: 140972
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости, микроцарапины.
Комплектация: Кольцевая головка, набор фильтров и переходных колец.
Гарантия 90 дней.
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