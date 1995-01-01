Описание

Ударопрочный и пыле-/ влагозащищенный SSD диск Samsung T7 Shield отличается высокой скоростью передачи данных: использование USB 3.2 Gen 2 and PCIe NVMe технологий обеспечивает скорость чтения до 1050 Мбайт/с и скорость записи до 1000 Мбайт/с. Это позволяет передавать даже большие объемы файлов (видео в UHD качестве, библиотеки дистрибутивов) за считанные минуты, а также работать с файлами на диске с той же скоростью, что и с данными на встроенном накопителе. Диск совместим с ПК на базе Windows и MacOS, с мобильными устройствами на ОС Android, игровыми консолями и так далее. В комплекте идут кабели USB-C и USB-A.

Диск также подходит для прямой записи видео с определенных камер. В частности, Blackmagic подтверждает, что возможностей T7 Shield достаточно для записи 12К видео с камеры URSA Mini Pro 12K.

Внешний слой корпуса Samsung T7 Shield выполнен из плотной резины, которая амортизирует удары при падении. При этом технология Dynamic Thermal Guard обеспечивает отсутствие перегрева и сопутствующего снижения производительности при интенсивном использовании.

Небольшие размеры диска позволяют с легкостью брать его в дорогу.

Защитные свойства:

падения с высоты до 3 м

класс защиты IP65 (пыленепроницаемый, струи воды с любого направления, не погружать в воду)

Другие характеристики

Емкость: 4 Тб*

Интерфейс: USB 3.2 Gen.2 10 Гбит/с

Скорость чтения: до 1050 Мбайт/с

Скорость записи: до 1000 Мбайт/с

Шифрование: AES 256-bit

Сертификации: CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS

Размеры: 88 х 59 х 13 мм

Вес: 98 г

* 1 Гбайт считается равным 1 000 000 000 байт, 1 Тбайт считается равным 1 000 000 000 000 байт.