Внешний SSD диск Samsung T7 Shield 1TB, черный, USB3.2 Type-C (MU-PE1T0S/WW)
Код товара : УТ-00073349
Артикул : MU-PE1T0S/WW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Ударопрочный и пыле-/ влагозащищенный SSD диск Samsung T7 Shield отличается высокой скоростью передачи данных: использование USB 3.2 Gen 2 and PCIe NVMe технологий обеспечивает скорость чтения до 1050 Мбайт/с и скорость записи до 1000 Мбайт/с. Это позволяет передавать даже большие объемы файлов (видео в UHD качестве, библиотеки дистрибутивов) за считанные минуты, а также работать с файлами на диске с той же скоростью, что и с данными на встроенном накопителе. Диск совместим с ПК на базе Windows и MacOS, с мобильными устройствами на ОС Android, игровыми консолями и так далее. В комплекте идут кабели USB-C и USB-A.
Диск также подходит для прямой записи видео с определенных камер. В частности, Blackmagic подтверждает, что возможностей T7 Shield достаточно для записи 12К видео с камеры URSA Mini Pro 12K.
Внешний слой корпуса Samsung T7 Shield выполнен из плотной резины, которая амортизирует удары при падении. При этом технология Dynamic Thermal Guard обеспечивает отсутствие перегрева и сопутствующего снижения производительности при интенсивном использовании.
Небольшие размеры диска позволяют с легкостью брать его в дорогу.
Защитные свойства:
- падения с высоты до 3 м
- класс защиты IP65 (пыленепроницаемый, струи воды с любого направления, не погружать в воду)
Другие характеристики
- Емкость: 1 Тб*
- Интерфейс: USB 3.2 Gen.2 10 Гбит/с
- Скорость чтения: до 1050 Мбайт/с
- Скорость записи: до 1000 Мбайт/с
- Шифрование: AES 256-bit
- Сертификации: CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
- Размеры: 88 х 59 х 13 мм
- Вес: 98 г
* 1 Гбайт считается равным 1 000 000 000 байт, 1 Тбайт считается равным 1 000 000 000 000 байт.
Видео