Плёночный фотоаппарат Samsung Fino 30SE (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070961
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-22
Причина уценки:
Потёртости корпуса.
8 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Автоматическая «мыльница» из эпохи плёночной фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости корпуса.
Комплектация: чехол, ремешок.
Гарантия 14 дней.