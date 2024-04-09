Плёночный фотоаппарат Samsung FiNO 30DLX (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074819
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-09
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз;
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139816
Samsung FiNO 30DLX – это простая пленочная 35-мм камера, выпущенная компанией Samsung в начале 2000-х годов.
Основные характеристики:
Тип пленки: 35 мм
Размер кадра: 24x36 мм
Объектив: 28 мм, f/4.5
Фокусировка: Автоматическая
Затвор: 1/125 - 1/250 сек
Диафрагма: f/4.5 - f/11
Экспозиция: Автоматическая
Вспышка: Встроенная
Питание: 2 батарейки AA
Вес: 180 г (без батареек)
Размеры: 119 x 75 x 60 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз;
Комплектация: крышка задняя; 54428398;
Гарантия 14 дней.