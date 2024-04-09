Плёночный фотоаппарат Samsung FiNO 30DLX (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074819 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-09

<













>









Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз; 6 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139816 Samsung FiNO 30DLX – это простая пленочная 35-мм камера, выпущенная компанией Samsung в начале 2000-х годов.

Основные характеристики:

Тип пленки: 35 мм

Размер кадра: 24x36 мм

Объектив: 28 мм, f/4.5

Фокусировка: Автоматическая

Затвор: 1/125 - 1/250 сек

Диафрагма: f/4.5 - f/11

Экспозиция: Автоматическая

Вспышка: Встроенная

Питание: 2 батарейки AA

Вес: 180 г (без батареек)

Размеры: 119 x 75 x 60 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз;

Комплектация: крышка задняя; 54428398;

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.