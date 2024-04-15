Пленочный фотоаппарат Samsung FF-222 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074983 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-15

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости и царапины корпуса. 2 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Samsung FF-222 – это простая пленочная 35-мм камера. Она является частью серии камер Samsung FF, которые были известны своим доступным дизайном и простотой использования. Основные характеристики: Тип пленки: 35 мм;

Фокусировка: Автоматическая;

Экспозиция: Автоматическая;

Вспышка: Встроенная;

Питание: 2 батарейки AA;

Вес: 190 г (без батареек);

Размеры: 118 x 75 x 60 мм. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.

Комплектация: чехол;

Гарантия 14 дней.

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