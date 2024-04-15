Пленочный фотоаппарат Samsung FF-222 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074983
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-15
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Samsung FF-222 – это простая пленочная 35-мм камера. Она является частью серии камер Samsung FF, которые были известны своим доступным дизайном и простотой использования.
Основные характеристики:
Тип пленки: 35 мм;
Фокусировка: Автоматическая;
Экспозиция: Автоматическая;
Вспышка: Встроенная;
Питание: 2 батарейки AA;
Вес: 190 г (без батареек);
Размеры: 118 x 75 x 60 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса.
Комплектация: чехол;
Гарантия 14 дней.