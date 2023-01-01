Салфетка для очков Cafa France CF2
Код товара : УТ-00005895
Артикул : CF2
70 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка оптики
Описание
Салфетка для очков из мягкой микрофибры легко очищает линзы и не оставляет на них царапин. Хорошо впитывает пыль и жировые следы от пальцев. Может использоваться многократно: по мере загрязнения стирайте салфетку обычным мылом в теплой воде. Цвета в ассортименте.