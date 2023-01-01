Описание

Салфетка для очков из мягкой микрофибры легко очищает линзы и не оставляет на них царапин. Хорошо впитывает пыль и жировые следы от пальцев. Может использоваться многократно: по мере загрязнения стирайте салфетку обычным мылом в теплой воде. Цвета в ассортименте.