Рубинар 100/2 – светосильный длиннофокусный объектив с мягким, но при этом контрастным запоминающимся рисунком и красивым классическим боке, производится в России на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Отлично подойдет фотографам и видеографам для съемки в различных жанрах, – прежде всего, в художественном портрете и других сюжетах, требующих качественного размытия заднего плана.

В отличие от других Рубинаров, использующих зеркально-линзовые схемы, Рубинар 100/2 – это классический линзовый объектив с возможностью управления диафрагмой. Ее кольцо располагается с переднего края и вращается без отсечек по ступеням. Объектив проектировался (скорее всего) еще в советские годы, несколько прототипов было произведено в начале 90-х (в частности, в сети известен прототип 92-года), в серийное производство объектив тогда не пошел. Проект был возрожден в 2026 году на фоне успеха запуска ЛЗОС Tair-45 Bokeh Master (95/2.3). В современной документации не уточняется, но если рассматривать старые документы, оригинальная оптическая схема составляла 5 элементов в 5 группах. Вряд ли она изменилась. Это классическая «планаровская» схема с мягким боке, мелкие расфокусированные блики немного закручиваются вокруг центра. Качеству боке способствует 15-лепестковая диафрагма, формирующая практически идеально круглое отверстие.

Для столь винтажной оптики объектив обладает хорошим контрастом и резкостью – по крайней мере, в центральной части кадра, которая имеет наибольшее значение для портретов. Снимать против света следует с большой осторожностью, объектив быстро теряет контраст, появляются ореолы и блики, мультипросветление здесь помогает не сильно. К счастью, в комплекте идет резьбовая бленда. Рисунок в целом можно описать как ностальгический, ретро – этот объектив больше про художественность и стиль, а не про технически точное и совершенное изображение.

Рубинар 100/2 выпускается с классическим резьбовым креплением М42, с помощью простейших адаптеров его можно поставить на любую современную беззеркальную систему, включая даже среднеформатные камеры Fujifilm GFX, площадь кадра которых он, по некоторым данным, покрывает.

Объектив полностью мануальный: фокусировка и управление диафрагмой осуществляются вручную.

Особенности:

Компактный, легкий

Беcступенчатая диафрагма, кольцо управления которой располагается в передней части объектива

Красивое классическое боке

Надежный и практичный металлический корпус

Характеристики:

Фокусное расстояние – 100 мм

Геометрическое относительное отверстие – 1:2

Угловое поле зрения – 24 градуса

Диапазон фокусирования – от 1,2 до ∞ м

Рабочий отрезок – 45,5 мм

Формат кадра – 24 x 36 мм

Тип соединения с фотокамерой – М42 (х1)

Присоединительный размер для бленды – М58x0,75

Размеры (без крышек) при установке на ∞ – 66 x 75 мм

Масса (без крышек) – не более 0,5 кг

Страна производства - Россия

Область применения:

Астрономия

Портретная съёмка

Любительское использование для путешествий

Комплектация: