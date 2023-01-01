Описание

RL48 – простейшая из светодиодных панелей Rotolight. Она создавалась прежде всего для нужд журналистики: RL48 хорошо работает для записи интервью с расстояния 1-2 м, панель дает очень широкий луч света (140°), что обеспечивает приятное равномерное освещение в стесненных условиях или при съемке с ходу. Круглая форма осветителя создает естественные блики в глазах модели. По яркости RL48 соответствует лампе накаливания на 100 Вт (1000 люмен).

RL48-B («Bare» или Stealth Edition) – это версия осветителя без каких либо держателей, устанавливается прямо на микрофон-пушку (внутренний диаметр 38 мм, подходит для большинства пушек с ветрозащитой). Для установки в башмак камеры или на стойку необходимо приобрести специальное крепление RL48 Stand или купить все вместе в комплектах RL48 Creative Colour Kit / Interview Kit.

Как и старшие модели, RL48 отличается использованием качественных светодиодов с высокой точностью цветопередачи (CRI = 91). Регулировка яркости и цветовой температуры у данной панели осуществляется с помощью установки светофильтров (входят в комплект). Базовая стандартная температура 5600К может быть изменена до 6300К, 4100К и 3200К. Максимальный разброс составляет всего +/- 50К. Кроме того, в комплект входит рассеивающий светофильтр (216) и 2 фильтра нейтральной оптической плотности (209, 298), которые снижают яркость панели на 1 или 1/2 ступени соответственно. Наконец, в комплекте есть «косметический» фильтр 1/8 маджента (279), который добавляет коже немного розового оттенка (рекомендуется при съемке под зеленоватыми люминесцентными лампами).

Такой подход может показаться не очень удобным, но он обеспечивает практически студийную точность цветопередачи и полное отсутствие мерцания, что было бы невозможно реализовать в таком ценовом диапазоне другими средствами.

Питание: Rotolight RL48 использует 3 элемента типоразмера АА. Литиевые батарейки дают приблизительно 4 часа работы, хорошие экземпляры щелочных батареек – 3 часа. Производитель не рекомендует использовать Ni-MH аккумуляторы, т.к. напряжение у них чуть ниже, что дает снижение яркости.