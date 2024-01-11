Светофильтр Rodenstock Digital HR UV MC 62 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072676
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-11/04
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, небольшие царапинки (на качество не влияют).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137676
Тип фильтра: ультрафиолетовый
Диаметр резьбы светофильтра (мм): 62
Производитель: Rodenstock
Страна производитель: Германия
Фильтры Rodenstock UV MC HR Digital сделаны из закаленного стекла толщиной всего 1.4 мм. Благодаря многослойному просветляющему покрытию светопропускаемость составляет более 98% (97% для фиолетового цвета), что обеспечивает нейтральный цветовой баланс. Мультипросветление также успешно подавляет эффект двоения изображения. По сравнению с фильтрами серии Digital pro к просветляющим слоям добавлен также один защитный слой покрытия, защищающий от царапин, а также имеющий водоотталкивающий эффект. Вода и грязь не задерживаются на поверхности стекла фильтра и почти не оставляют разводов. Черненая оправа сделана из латуни (для максимальной прочности) и имеет резьбу для установки крышки объектива или второго фильтра. Тонкий профиль оправы позволяет использовать фильтр на умеренно-широкоугольных объективах без усиления виньетирования.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация:
Гарантия от 14 до 90 дней.