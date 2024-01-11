Описание

Код товара: 137676

Тип фильтра: ультрафиолетовый

Диаметр резьбы светофильтра (мм): 62

Производитель: Rodenstock

Страна производитель: Германия

Фильтры Rodenstock UV MC HR Digital сделаны из закаленного стекла толщиной всего 1.4 мм. Благодаря многослойному просветляющему покрытию светопропускаемость составляет более 98% (97% для фиолетового цвета), что обеспечивает нейтральный цветовой баланс. Мультипросветление также успешно подавляет эффект двоения изображения. По сравнению с фильтрами серии Digital pro к просветляющим слоям добавлен также один защитный слой покрытия, защищающий от царапин, а также имеющий водоотталкивающий эффект. Вода и грязь не задерживаются на поверхности стекла фильтра и почти не оставляют разводов. Черненая оправа сделана из латуни (для максимальной прочности) и имеет резьбу для установки крышки объектива или второго фильтра. Тонкий профиль оправы позволяет использовать фильтр на умеренно-широкоугольных объективах без усиления виньетирования.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация:

Гарантия от 14 до 90 дней.