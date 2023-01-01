Ветрозащита RODE WS11 для VideoMic NTG
Код товара : УТ-00044778
Артикул : WS11
4 820 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Меховая ветрозащита профессионального уровня для направленного микрофона Rode VideoMic NTG. Сделана из акустически прозрачного искусственного меха на плотном поролоновом каркасе. Превосходно отсекает шум даже при сильном ветре.
Размеры: 125 х 85 мм
Вес: 21 г