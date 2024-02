Описание

Ключевой особенностью системы RODE Wireless PRO является запись на встроенную память в формате RAW-аудио 32 бита с плавающей точкой. Столь высокая разрядность дискретизации звука позволяет, по сути, забыть про регулировку уровня звукозаписи. При нормализации до стандартной 24-битной разрядности вы каких-либо без потерь сможете «вытащить» как слишком тихий, так и слишком громкий звук. Если вы ошибочно выставили уровень усиления, или уже в момент записи что-то пошло не по плану – ничего страшного, вы застрахованы. В определенных случаях вы можете вообще не подключать микрофоны к камере, а использовать их как компактные аудиорекордеры. Например, во время свадьбы вам нужно получить четкую запись голоса жениха и невесты в момент регистрации или венчания: просто нацепите на каждого по микрофону, а сами продолжайте снимать с накамерной «пушкой» – таким образом, у вас будет и общая дорожка (голоса всех присутствующих), и 2 отдельные дорожки от самых главных участников церемонии. Единственным конкурентом с подобной технологией на начало 2024 года является DJI Mic 2.

RAW запись хороша для постобработки, но если вы ведете онлайн-вещание, то вам нужен результат здесь и сейчас – в 24-битном формате, который поддерживают все устройства и платформы. На помощь приходит функция GainAssist, впервые представленная в Wireless ME. GainAssist самостоятельно балансирует звук обоих микрофонов до оптимального уровня громкости, полагаясь на свои собственные интеллектуальные алгоритмы. Есть 2 уровня настройки: автоматический и динамический, второе лучше подойдет для записи в контролируемых условиях (например, в студии), а авто лучше выбрать при записи интервью на улице, когда уровни звука могут «скакать» достаточно сильно. Конечно, GainAssist можно полностью отключить и выставить уровни по своему усмотрению. Эта функция не влияет на запись RAW 32 бита, вы можете использовать обе функции одновременно.

К приемнику Wireless PRO можно подключить проводные наушники – это будет наиболее актуально при записи на смартфоны или планшеты, ведь у мобильных устройств нет возможности подключить наушники, если USB или Lightning порт уже занят микрофоном. Наушники подключаются в гнездо 3.5 мм (если оно в данный момент не используется для передачи звука), так что вы получаете полноценный аудиомониторинг в режиме реального времени, то есть можете отслеживать не только уровень звука, но и посторонние шумы.

Что еще интереснее, в 3.5-мм разъем на приемнике можно подключить не только наушники, но и гарнитуру или петличный микрофон. Таким образом, вы сможете записать третью звуковую дорожку с комментариями оператора. При этом звук с приемника пойдет на правый канал, а звук с 2 микрофонов придется объединить в левый канал. Если вы пользуетесь внутренней записью, в итоге у вас все равно получится три отдельные дорожки: две их них вы возьмете из внутренней памяти и еще одну, операторскую – из записанного видео.

Запись временного кода (timecode) – также встречается впервые среди микрофонов RODE Wireless. Временной код позволяет без каких-либо усилий и с точностью до 1 кадра синхронизировать между собой звуковые дорожки, записывающиеся на внутреннюю память микрофонов, с видеозаписью. При этом неважно, умеет ли ваша камера распознавать временной код или нет: если не умеет, то временной код можно записать в виде аудиосигнала в формате SMPTE на правый канал, после чего он автоматически распознается любым современным видеоредактором.

При съемке на несколько камер вы можете использовать ресивер Wireless PRO в качестве генератора таймкода. Для этого сценария потребуется, чтобы ваша камера умела его распознавать (функция timecode input). Из относительно бюджетных моделей можно вспомнить Sony FX3 / FX30, а также практически все камеры Blackmagic. Вы поочередно подключаете ресивер Wireless PRO к каждой камере, камера распознает звуковой сигнал как временной код и синхронизирует в соответствии с ним свои внутренние часы – данная операция называется Jam Sync. Поскольку внутренние часы в камерах работают с небольшими погрешностями, для точной синхронизации вам необходимо повторять эту процедуру как минимум каждые 4 часа и при каждом цикле включения / выключения оборудования.

Еще одним важным отличие PRO-версии является богатая комплектация. Здесь есть зарядный кейс – впервые для RODE вы можете спокойно зарядить все компоненты системы разом, не используя для этого 3 отдельных USB кабеля. Кейс обладает встроенным аккумулятором, так что при съемке в дороге вы можете 2 раза полностью зарядить всю систему без доступа к розетке. Кейс также позволяет не только заряжать микрофоны, но и забирать с них сохраненные RAW файлы при подключении к компьютеру.

В комплект также входит пара петличных микрофонов Lavalier II, что пригодится для малозаметного размещения на теле или для записи оператора. Для крепления петличек используется надежное резьбовое соединение, которое гарантирует, что провод не отсоединится при неловком движении. Использовать петлички необязательно, поскольку каждый передатчик оснащен своим собственным высококачественным микрофоном. Наконец, в комплект входят кабели для подключения всех видов устройств: аналоговый 3.5 мм TRS для фото- и видеокамер, USB-C и Lightning – для ПК и мобильных устройств.

Магнитные крепления MagClip GO, которые тоже входят в комплект, позволяют расположить микрофоны на одежде без отворотов и лацканов, не создавая дополнительных складок. Просто нацепите один магнит на клипсу вашего микрофона, а второй магнит просуньте под одежду, они крепко соединятся друг с другом, так что вам не придется пользоваться «крокодильчиком».

Приемник (RX) Wireless PRO оснащен небольшим сенсорным экраном, с помощью которого можно осуществлять навигацию по меню и изменять основные настройки. Для более полного контроля необходимо установить приложение RØDE Central, которое доступно для Android, iOS, Windows и Mac.

Широкая совместимость: компании RODE удалось создать целую эко-систему беспроводной звукозаписи. Wireless PRO совместима со всеми устройствами RØDE Series IV, к ним относятся микрофонные системы Wireless ME и Wireless GO II, а также пульты управления RODE Streamer X, RODECaster Duo и RODECaster Pro II, причем последние 2 модели могут одновременно работать с 4 микрофонами. Вы можете комбинировать эти устройства между собой в любом порядке, то есть если у вас есть микрофоны Wireless ME или Wireless GO II, то их можно подключить к приемнику Wireless PRO (не более 2 микрофонов к 1 приемнику). К сожалению, микрофоны Wireless GO первого поколения с Wireless PRO несовместимы.

В целом, RODE Wireless PRO – это невероятно гибкая микрофонная система. Неважно, являетесь ли вы профессиональным оператором или начинающим видеографом, с ней вы сможете добиться исключительного качества аудиозаписи, прилагая для этого минимум усилий.

Комплектация