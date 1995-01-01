Беспроводная система RODE Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, белая
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Описание
Получите потрясающее звучание при съемке видео и записи стримов на мобильные устройства с помощью беспроводной микрофонной системы RODE Wireless Micro, рассчитанной на двух человек и разработанной для творческих создателей контента. Система включает в себя пару миниатюрных и лёгких передатчиков с креплением на клипсе, каждый со встроенным всенаправленным микрофоном, а также один двухканальный приёмник, который подключается непосредственно к порту USB-C вашего смартфона или планшета на базе Android или iOS. Компоненты невероятно просты в использовании и автоматически сопрягаются друг с другом при включении питания. Интеллектуальная технология Rode GainAssist самостоятельно регулирует уровень звука, причем делает это деликатно и плавно, без резких скачков. Система обеспечивает надёжную передачу сигнала на расстоянии до 100 метров.
RODE Wireless Micro – это идеальная система для пользователей, не имеющих опыта в аудиозаписи. Просто достаньте микрофоны из зарядного кейса, прикрепите из на тело с помощью встроенной клипсы или магнитного крепления – и они готовы к работе. Никаких сложных настроек.
С последним обновлением прошивки компания RODE реализовала 2 новые полезные функции. Первая – это подключение к iPhone без приемника, напрямую по Bluetooth. Для этого вам понадобится установить бесплатное приложение RØDE Capture и записывать через него. Учтите, что дальность действия и защищенность от эфирных помех в этом случае будет ниже, так как стандартный Bluetooth в этом плане хуже проприетарного протокола, использующегося ресивером RODE. Вторая функция: это интеллектуальное шумоподавление, позволяющее избавиться от шума вентиляторов, кондиционеров, транспортного гула и так далее. Шумоподавление имеет 2 степени (низкое, высокое), плюс его можно полностью отключить.
Микрофоны защищены от ветра и «взрывных» согласных (б, п) с помощью встроенной ветрозащиты с металлической решеткой (грилем), а при съемке на улице в ветренный день можно использовать дополнительные экраны из искусственного меха. Кроме того, микрофоны обладают защитой от брызг. Они работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих приблизительно 7 часов непрерывной записи, а зарядный кейс позволяет 2 раза полностью перезарядить систему без доступа к электричеству.
Ключевые преимущества:
- Ультракомпактный беспроводной микрофон для смартфонов
- Автоматическое сопряжение и автоматическая регулировка уровня звука – невероятно просты в использовании
- Запатентованная конструкция акустической камеры, специально разработанная для получения исключительно чистого и разборчивого звука при снижении уровня шума ветра
- Карманный чехол для зарядки обеспечивает до двух дополнительных зарядок, т.е. 21 час работы без подзарядки
- Элегантный дизайн, не бросающийся в глаза
- В комплект входит 2 ворсовых ветрозащиты
- Легко интегрируется с бесплатным приложением RØDE для iOS RØDE Capture, а также с RØDE Central и RØDE Reporter
- Доступны в нескольких цветах
- Прямое подключение к iPhone (без приемника, по Bluetooth – через RØDE Capture)
- Двухуровневое интеллектуальное шумоподавление (отключаемое)
Комплектация:
- Приемник х1
- Передатчик х2
- Зарядный кейс х1
- Кабель USB зарядки х1
- Меховая ветрозащита х2
- Магнитное крепление х2
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная система с микрофонами, встроенными в радиопередатчики
|Механизм акустического преобразования:
|конденсаторный
|Направленность:
|всенаправленная
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|Количество каналов:
|2
|Соотношение сигнал / шум:
|73 дБ
|Эквивалентный уровень шума:
|21 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|135 дБ
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|24 бита 48 кГц
|Питание:
|Встроенный литий-ионный аккумулятор, заряжаемый через контакты в зарядном кейсе 490 мАч (5 В, 0,1 А)
|Подключение:
|USB-C
|Комплектация:
|Приемник х1, Передатчик х2, Зарядный кейс х1, Кабель USB зарядки х1, Меховая ветрозащита х2, Магнитное крепление х2
|Размеры:
|Зарядный кейс: 72 х 58 х 30 мм
|Вес:
|Зарядный кейс: 61 г
|Беспроводная система
|Дальность действия:
|Более 100м
|Передатчик
|Антенна:
|встроенная
|Размеры:
|40 х 20 х 17 мм
|Вес:
|12 г (без магнита), 18 г (с магнитом)
|Приемник
|Антенна:
|встроенная
|Время работы:
|7 часов
|Размеры:
|44 х 24 х 9 мм
|Вес:
|6 г