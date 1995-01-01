Получите потрясающее звучание при съемке видео и записи стримов на мобильные устройства с помощью беспроводной микрофонной системы RODE Wireless Micro, рассчитанной на двух человек и разработанной для творческих создателей контента. Система включает в себя пару миниатюрных и лёгких передатчиков с креплением на клипсе, каждый со встроенным всенаправленным микрофоном, а также один двухканальный приёмник, который подключается непосредственно к порту USB-C вашего смартфона или планшета на базе Android или iOS. Компоненты невероятно просты в использовании и автоматически сопрягаются друг с другом при включении питания. Интеллектуальная технология Rode GainAssist самостоятельно регулирует уровень звука, причем делает это деликатно и плавно, без резких скачков. Система обеспечивает надёжную передачу сигнала на расстоянии до 100 метров.

RODE Wireless Micro – это идеальная система для пользователей, не имеющих опыта в аудиозаписи. Просто достаньте микрофоны из зарядного кейса, прикрепите из на тело с помощью встроенной клипсы или магнитного крепления – и они готовы к работе. Никаких сложных настроек.

С последним обновлением прошивки компания RODE реализовала 2 новые полезные функции. Первая – это подключение к iPhone без приемника, напрямую по Bluetooth. Для этого вам понадобится установить бесплатное приложение RØDE Capture и записывать через него. Учтите, что дальность действия и защищенность от эфирных помех в этом случае будет ниже, так как стандартный Bluetooth в этом плане хуже проприетарного протокола, использующегося ресивером RODE. Вторая функция: это интеллектуальное шумоподавление, позволяющее избавиться от шума вентиляторов, кондиционеров, транспортного гула и так далее. Шумоподавление имеет 2 степени (низкое, высокое), плюс его можно полностью отключить.

Микрофоны защищены от ветра и «взрывных» согласных (б, п) с помощью встроенной ветрозащиты с металлической решеткой (грилем), а при съемке на улице в ветренный день можно использовать дополнительные экраны из искусственного меха. Кроме того, микрофоны обладают защитой от брызг. Они работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих приблизительно 7 часов непрерывной записи, а зарядный кейс позволяет 2 раза полностью перезарядить систему без доступа к электричеству.

Ключевые преимущества:

Ультракомпактный беспроводной микрофон для смартфонов

Автоматическое сопряжение и автоматическая регулировка уровня звука – невероятно просты в использовании

Запатентованная конструкция акустической камеры, специально разработанная для получения исключительно чистого и разборчивого звука при снижении уровня шума ветра

Карманный чехол для зарядки обеспечивает до двух дополнительных зарядок, т.е. 21 час работы без подзарядки

Элегантный дизайн, не бросающийся в глаза

В комплект входит 2 ворсовых ветрозащиты

Легко интегрируется с бесплатным приложением RØDE для iOS RØDE Capture, а также с RØDE Central и RØDE Reporter

Доступны в нескольких цветах

Прямое подключение к iPhone (без приемника, по Bluetooth – через RØDE Capture)

Двухуровневое интеллектуальное шумоподавление (отключаемое)

Комплектация:

Приемник х1

Передатчик х2

Зарядный кейс х1

Кабель USB зарядки х1

Меховая ветрозащита х2

Магнитное крепление х2

Характеристики