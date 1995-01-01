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Беспроводная система RODE Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная

  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
  • Wireless Micro, TX+TX+RX, USB-C, черная
Код товара:УТ-00084967
Артикул:N2186

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Получите потрясающее звучание при съемке видео и записи стримов на мобильные устройства с помощью беспроводной микрофонной системы RODE Wireless Micro, рассчитанной на двух человек и разработанной для творческих создателей контента. Система включает в себя пару миниатюрных и лёгких передатчиков с креплением на клипсе, каждый со встроенным всенаправленным микрофоном, а также один двухканальный приёмник, который подключается непосредственно к порту USB-C вашего смартфона или планшета на базе Android или iOS. Компоненты невероятно просты в использовании и автоматически сопрягаются друг с другом при включении питания. Интеллектуальная технология Rode GainAssist самостоятельно регулирует уровень звука, причем делает это деликатно и плавно, без резких скачков. Система обеспечивает надёжную передачу сигнала на расстоянии до 100 метров.

RODE Wireless Micro – это идеальная система для пользователей, не имеющих опыта в аудиозаписи. Просто достаньте микрофоны из зарядного кейса, прикрепите из на тело с помощью встроенной клипсы или магнитного крепления – и они готовы к работе. Никаких сложных настроек.

С последним обновлением прошивки компания RODE реализовала 2 новые полезные функции. Первая – это подключение к iPhone без приемника, напрямую по Bluetooth. Для этого вам понадобится установить бесплатное приложение RØDE Capture и записывать через него. Учтите, что дальность действия и защищенность от эфирных помех в этом случае будет ниже, так как стандартный Bluetooth в этом плане хуже проприетарного протокола, использующегося ресивером RODE. Вторая функция: это интеллектуальное шумоподавление, позволяющее избавиться от шума вентиляторов, кондиционеров, транспортного гула и так далее. Шумоподавление имеет 2 степени (низкое, высокое), плюс его можно полностью отключить.

Микрофоны защищены от ветра и «взрывных» согласных (б, п) с помощью встроенной ветрозащиты с металлической решеткой (грилем), а при съемке на улице в ветренный день можно использовать дополнительные экраны из искусственного меха. Кроме того, микрофоны обладают защитой от брызг. Они работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих приблизительно 7 часов непрерывной записи, а зарядный кейс позволяет 2 раза полностью перезарядить систему без доступа к электричеству.

Ключевые преимущества:

  • Ультракомпактный беспроводной микрофон для смартфонов
  • Автоматическое сопряжение и автоматическая регулировка уровня звука – невероятно просты в использовании
  • Запатентованная конструкция акустической камеры, специально разработанная для получения исключительно чистого и разборчивого звука при снижении уровня шума ветра
  • Карманный чехол для зарядки обеспечивает до двух дополнительных зарядок, т.е. 21 час работы без подзарядки
  • Элегантный дизайн, не бросающийся в глаза
  • В комплект входит 2 ворсовых ветрозащиты
  • Легко интегрируется с бесплатным приложением RØDE для iOS RØDE Capture, а также с RØDE Central и RØDE Reporter
  • Доступны в нескольких цветах
  • Прямое подключение к iPhone (без приемника, по Bluetooth – через RØDE Capture)
  • Двухуровневое интеллектуальное шумоподавление (отключаемое)

Комплектация:

  • Приемник х1
  • Передатчик х2
  • Зарядный кейс х1
  • Кабель USB зарядки х1
  • Меховая ветрозащита х2
  • Магнитное крепление х2

Характеристики

Микрофон
Тип микрофона: беспроводная система с микрофонами, встроенными в радиопередатчики
Механизм акустического преобразования: конденсаторный
Направленность: всенаправленная
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Количество каналов: 2
Соотношение сигнал / шум: 73 дБ
Эквивалентный уровень шума: 21 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 135 дБ
Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 48 кГц
Питание: Встроенный литий-ионный аккумулятор, заряжаемый через контакты в зарядном кейсе 490 мАч (5 В, 0,1 А)
Подключение: USB-C
Комплектация: Приемник х1, Передатчик х2, Зарядный кейс х1, Кабель USB зарядки х1, Меховая ветрозащита х2, Магнитное крепление х2
Размеры: Зарядный кейс: 72 х 58 х 30 мм
Вес: Зарядный кейс: 61 г
Беспроводная система
Дальность действия: Более 100м
Передатчик
Антенна: встроенная
Размеры: 40 х 20 х 17 мм
Вес: 12 г (без магнита), 18 г (с магнитом)
Приемник
Антенна: встроенная
Время работы: 7 часов
Размеры: 44 х 24 х 9 мм
Вес: 6 г