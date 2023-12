Описание

Новая версия самого маленького и первого в мире по-настоящему беспроводного микрофона. Wireless GO II Single – это сверхкомпактная и чрезвычайно универсальная беспроводная микрофонная система, состоящая из двухканального приемника и одного передатчика. Передатчик работает как со встроенным всенаправленным микрофоном для полностью беспроводной работы, так и с петличными микрофонами для менее заметного ношения.

Основные функции:

Двухканальная беспроводная микрофонная система для одновременной записи двух источников звука

Цифровая передача 2.4 ГГц, 128-битное шифрование - чистый звук на расстоянии до 200 м (прямая видимость)

Аналоговый выход TRS 3,5 мм, цифровой выход USB-C - универсальная совместимость с камерами, мобильными устройствами и компьютерами

Встроенная запись - более 40 часов во внутреннюю память.

Моно или стерео режимы записи - записывайте каждый канал отдельно или комбинируйте их в зависимости от ситуации

Канал безопасности, гибкая регулировка усиления (трехступенчатый аттенюатор, расширяемый до 10-ступенчатого)

Встроенный литий-ионный аккумулятор - до 7 часов автономной работы

Удобная настройка параметров и обновление прошивки с помощью мобильного приложения для iOS и Android

Разработано и произведено на высокоточных производственных предприятиях RODE в Австралии.

Непревзойденная универсальность

Wireless GO II поднимает универсальность беспроводной связи на новый уровень. Обладая аналоговым выходом TRS 3.5 мм для подключения к камерам, а также цифровым аудиовыходом через USB-C для подключения к смартфонам, планшетам и компьютерам, он идеально подходит для создания контента, создания фильмов, крепления на фото и видеокамерах или использования на сцене, видеоблогов, трансляций на YouTube, прямых трансляций и многого другого.

Ключевое отличие данной системы: каждый микрофон (передатчик) оснащен встроенным рекордером, который может записывать звук сразу после включения, независимо от того, подключен ли он к приемнику или нет. Это позволяет спасти запись в случае помех и потери связи, а также захватить моменты, произошедшие до полного включения системы. Запись может вестись как в сжатом формате MP3, так и в формате WAV без сжатия (48 кГц 24 бита). Даже в несжатом виде встроенной памяти хватает приблизительно на 7 часов, то есть практически на весь съемочный день.

При использовании 2 микрофонов Wireless GO II может записывать каждый канал отдельно (удобно для постобработки) или комбинировать их в единый сигнал (необходимо для трансляций в прямом эфире). Во втором случае также возможно активировать «безопасную дорожку»: второй канал будет задействован для записи на 20 дБ ниже: это позволит спасти запись, если уровень звука внезапно превысил максимальный, и на основном канале произошла перегрузка микрофонов (дисторсия).



Сверхкомпактное беспроводное аудио

Wireless GO II обладает такими же компактными формами, что и оригинальный Wireless GO. Передатчик и приемник весят менее 32 г, практически не занимая места в сумке, рюкзаке, сумке или портфеле для фотокамеры. Вместе с системой также поставляется удобная сумочка для переноски, чтобы все хранилось в порядке и в безопасности. Уникальный дизайн зажима Wireless GO II позволяет быстро и легко прикрепить его на одежду или установить его в башмак камеры, на штангу (удочку) или любой аксессуар для холодного башмака.

Профессиональный звук. Безупречное подключение

Wireless GO II был разработан для обеспечения звука профессионального качества и при этом невероятно прост в использовании. Передатчики и приемник сопрягаются автоматически, что обеспечивает легкий процесс настройки каждый раз. Цифровая передача данных RODE Series IV 2,4 ГГц со 128-битным шифрованием обеспечивает дальность до 200 м (прямая видимость) и оптимизирована для чрезвычайно стабильной работы в районах с высоким уровнем радиочастотной активности, включая плотно застроенные городские зоны, торговые центры, университеты, конференц-центры и офисы.

Каждый передатчик оснащен встроенным высококачественным всенаправленным конденсаторным микрофоном для полностью беспроводной записи, а также входом TRS 3,5 мм для подключения выносного петличного микрофона – если вам нужно незаметное размещение. Wireless GO II также поставляется с ворсовыми ветрозащитами, которые используются при записи на улице. Кристально чистый, профессиональный звук в любой ситуации.



RØDE Central.

Разблокируйте расширенные функции Wireless GO II с помощью ПО RØDE Central! Это простое в использовании приложение позволяет настраивать параметры устройства, получать доступ к записям, оптимизировать и экспортировать записи, активировать и деактивировать функции и обновлять прошивку. Приложение существует в версии для компьютеров на Windows и Mac, а также в мобильной версии для iOS и Android. Мобильная версия отличается несколькими ограничениями: в частности, она не позволяет загружать и проигрывать аудиофалы, записанные на внутреннюю память Wireless GO II. Тем не менее, настраивать параметры приемника и передатчиков с помощью большого экрана вашего телефона значительно удобнее, чем с помощью кнопок и маленьких экранчиков на самих устройствах, и вам больше не нужно иметь под рукой компьютер.