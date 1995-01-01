Rode Wireless GO (Gen 3) – одна из самых популярных беспроводных систем в мире, теперь с функциями 32-битной внутренней записи, автоматической регулировки усиления GainAssist, усовершенствованными микрофонными капсюлями и предусилителями (такими же, как у Wireless PRO) и целым набором других профессиональных настроек. А еще Wireless GO (Gen 3) – первая система Rode, получившая широкий выбор цветов корпуса.

Ключевые особенности

Двухканальная компактная беспроводная микрофонная система

Система цифровой передачи RØDE Series IV 2.4 ГГц с 128-битным шифрованием для кристально чистого и невероятно стабильного звука на расстоянии до 260 м (по линии прямой видимости)

Более 40 часов 32-битной записи с плавающей точкой на встроенную память для восстановления искажённых файлов

Интеллектуальная технология GainAssist: плавная автоматическая регулировка уровня звука

Функция «безопасный канал» (Safety Channel) для обеспечения безупречного звука при записи напрямую на камеру

Универсальная совместимость: фото- и видеокамеры камерами, смартфоны, планшеты, компьютеры

Микрофонные гнезда для петличных микрофонов с резьбовой фиксацией (петличные микрофоны не входят в стандартный комплект)

Выход на наушники или гарнитуру 3.5 мм TRRS: оператор может или просто мониторить качество звука, или записывать еще и свой собственный голос

Автоматическое определение мощности подключаемого модуля для увеличения срока службы батареи

Простая настройка на компьютере или смартфоне через RØDE Central

Яркий ЖК-дисплей и интуитивно понятное управление для быстрой и простой настройки параметров на лету

Прямая совместимость со всеми устройствами RØDE Series IV, включая RØDECaster Pro II и RØDECaster Duo, RØDECaster Video, Wireless PRO, Interview PRO и другие

Доступны в классическом чёрном, культовом белом, а также в ряде лимитированных цветов, включая красный, оранжевый, зелёный, фиолетовый, розовый, синий, кобальтовый, сиреневый, каменный, розовый и мшистый

Разработано и изготовлено на прецизионных заводах RØDE в Сиднее, Австралия

«Оригинальная модель Wireless GO, выпущенная в 2019 году, создала совершенно новую категорию микрофонов, — говорит генеральный директор RØDE Дэмиен Уилсон. — Она полностью изменила правила игры для создателей контента, предоставив им компактное и простое решение для беспроводной записи звука без ущерба для качества и стабильности, необходимых для их работы. Модель Wireless GO II пошла ещё дальше, добавив множество новых функций, которые быстро стали новым стандартом в отрасли. А теперь, благодаря третьему поколению культовой беспроводной микрофонной системы, Wireless GO стала более мощной, красочной и многофункциональной, чем когда-либо, и готова снова поднять планку. Нам не терпится увидеть, что вы создадите».

Безупречный звук при каждом дубле

Беспроводная система Wireless GO оснащена передовыми функциями, которые позволяют с уверенностью записывать безупречный звук. Оба передатчика оснащены профессиональными встроенными микрофонами с всенаправленной диаграммой направленности. Капсюли и предусилители усовершенствованы до уровня Wireless PRO. Это делает их идеальными для записи чёткой и разборчивой речи со всех сторон, независимо от того, как именно закреплен микрофон на одежде. Это также сводит к минимуму риск появления «взрывных согласных» (б, п) и других звуковых артефактов.

Благодаря 32-битной внутренней записи с плавающей запятой вы можете записывать аудио напрямую на каждый передатчик, не беспокоясь о том, что звук получится искаженным от эфирных помех, электромагнитного воздействия, перегрузки и так далее – даже слишком тихий звук можно будет легко восстановить на этапе постобработки. Эта продвинутая технология гарантирует, что у вас всегда будет резервная копия записанного звука, даже если вы записываете в самых сложных, динамичных условиях, с минимумом времени на настройку и проверку системы. На каждом из передатчиков также есть специальная кнопка записи для запуска и остановки записи, а также более 40 часов встроенной памяти. Более того, эта функция позволяет использовать передатчики RODE как ультракомпактные диктофоны, не подключая их ни к какой камере. Может быть полезно для ситуаций, когда вам необходимо получить идеально чистые звуковые дорожки от нескольких персон одновременно, и при этом нет времени или места налаживать многоканальную систему с помощью микшеров / режиссерских пультов.

Если вам нужно нужно максимально простое решение типа «включил и забыл», Wireless GO может похвастаться набором функций, разработанных специально для этого. В основе лежит революционная технология RØDE GainAssist, которая использует интеллектуальные алгоритмы для динамического балансирования уровней звука на лету, обеспечивая шелковистую плавность перехода, без резких скачков. Функция GainAssist доступна в двух режимах — автоматическом и динамическом. В последнем режиме сигнал получается сбалансированным, при этом сохраняется большая часть нюансов вашей записи. Вы также можете отключить эту функцию, если предпочитаете вручную регулировать уровень выходного сигнала в диапазоне 30 дБ. Кроме того, в Wireless GO есть «безопасный канал» (Safety Channel), который записывает копию вашей аудиодорожки с меньшей громкостью по второму каналу (- 10 дБ), это позволяет восстановить дорожку, поврежденную дисторсией из-за слишком громких внезапных звуков.

Микрофон для каждого

Как и вся линейка RØDE Wireless, Wireless GO (Gen 3) отличается чрезвычайной универсальностью. Он оснащён как цифровыми (USB-C), так и аналоговыми (3.5 мм TRRS) выходами, что позволяет записывать высококачественный беспроводной звук непосредственно на камеру, телефон, ноутбук, планшет или практически любое другое устройство. Например, передатчики можно напрямую подключить к ряду совместимых продуктов RØDE Series IV, таких как RØDECaster Pro II и Duo, недавно выпущенный RØDECaster Video и другие беспроводные приёмники из линейки Series IV.

Приемник Wireless GO оснащен встроенной клипсой, которая позволяет быстро и легко прикреплять устройство к ремням, лацканам, воротникам, а также устанавливать его в башмак для аксессуаров. Эта конструкция в сочетании с чрезвычайно гибкими вариантами подключения делает Wireless GO универсальным устройством, которое можно использовать как для съёмки на камеры, так и для записи на смартфон.

Больше возможностей, больше гибкости

Оба передатчика оснащены резьбовыми фиксаторами, которые обеспечивают полную безопасность при использовании внешнего петличного микрофона. Интеллектуальная функция определения питания при подключении продлевает срок службы батареи в полевых условиях, автоматически включая и выключая Wireless GO в соответствии с подключённой камерой, гарантируя, что вы всегда будете готовы к записи и сможете работать дольше. Приёмник также оснащён разъёмом TRRS 3.5 мм, позволяющим контролировать звук в наушниках с регулируемым уровнем громкости, а также использовать гарнитуры для записи голоса оператора. Дополнительные функции, в том числе режимы объединенной в моно и разделенной по индивидуальным каналам записи, настраиваемые кнопки и гибкие параметры записи, делают Wireless GO одной из самых адаптируемых беспроводных микрофонных систем. Настроить Wireless GO можно с помощью компьютера или смартфона через приложение RØDE Central.

Характеристики

Микрофон Тип микрофона: беспроводная система Акустический принцип: предварительно поляризованный датчик давления Направленность: всенаправленный Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц Соотношение сигнал / шум: 72 дБ Эквивалентный уровень шума: 22 дБА Максимум звукового давления (SPL): 123.5 дБ Регулировка уровня: есть, на ресивере Разрешение (для микрофонов с АЦП): 32 бита с плавающей точкой (внутренняя запись), 24 бита 48 кГц Беспроводная система Тип передачи: Rode Series IV 2.4 ГГЦ, GFSK Число каналов: 2 Дальность действия: 260 м (без помех, по прямой линии видимости) Максимальная задержка: около 4 мс Передатчик Антенна: встроенная Входы: 3.5 мм TRS микрофонный (с резьбой) Питание: встроенный аккумулятор Время работы: до 7 часов Размеры: 46.5 x 44 x 20 мм Вес: 35 г Приемник Антенна: встроенная Выходы: 3.5 мм TRRS на наушники / гарнитуру, USB-C Питание: встроенный аккумулятор Время работы: до 7 часов Размеры: 46.5 x 44 x 20 мм Вес: 36 г Страна производства Страна производства: Австралия

Комплектация