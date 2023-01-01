Описание

Микрофон RODE VideoMicro II – второе поколение компактных «пушек», созданных для любительской видеозаписи и видеоблогинга. Размеры делают данный микрофон идеальным компаньоном при съемке на мобильный телефон (с клеткой для установки аксессуаров) или небольшую камеру.

Что изменилось по сравнению с первой версией:

1. Направленность стала более узкой: суперкардиодная вместо кардиоидной. Более узкая направленность лучше отсеивает посторонние звуки при съемке в шумных местах: на улице, в торговых центрах и так далее. При накамерной установке микрофона это не создает никаких проблем, однако если вы снимаете в студии с расположением микрофона на отдельной стойке, нужно помнить, что положение VideoMicro II нужно настраивать точно.

2. Изменена конструкция антишокового крепления. Оно сделано более жестким, чтобы микрофон меньше болтался при съемке в движении. В теории мягкое крепление лучше, поэтому оно и было и выбрано для первого VideoMicro, однако корпус этих микрофонов слишком мал для крепления в двух точках (в отличие от моделей вроде Rode VideoMic NTG), поэтому инженеры Rode приняли решение использовать более жесткое крепление оригинальной формы (Helix Mount). Судя по тестам, хуже не стало, подвес работает: случайные постукивания, которые могут проходить от камеры или смартфонной клетки на микрофон, изолируются успешно. Подвес выполнен из гибкого пластика, который не изнашивается и не рвется со временем (в отличие от классических подвесов с силиконовыми резинками). Крепление устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров или на винт 3/8" (стандартный для микрофонных удочек и стоек).

3. Снижен уровень собственного шума, то есть шипения микрофона, которое вы можете услышать в тишине. У первого VideoMicro уровень шума был 19 дБ (соотношение сигнал / шум 75 дБ). У новой модели – 15 дБ (соотношение сигнал / шум 79 дБ). Уровень шума порядка 14-15 дБ считается очень хорошим даже для профессиональных микрофонов. Это важно для съемки камерных сцен, ASMR и так далее.

4. Частотная характеристика по цифрам в спецификации стала как будто лучше (начинается от 20 Гц вместо 100 Гц), но если внимательно посмотреть на график, то мы поймем, что это не так: от 100 Гц и левее заметен крутой спад. Подозреваем, что все дело в питании: все подобные пушки, питающиеся от камеры, будь то VideoMicro, VideoMic Go или VideoMic Go II звучат немного сухо, как если бы включили ВЧ фильтр («фильтр шума ветра»). Это не то чтобы плохо, даже повышает разборчивость речи (особенно в условиях городского шума), но если вы хотите передать всю глубину звучания, низкие тона голоса, то нужно использовать более дорогие микрофоны: например, Rode VideoMic NTG.

В целом, микрофон предлагает отличный, сбалансированный звук, что называется, «за свои деньги». Полностью металлический корпус обеспечивает хорошую стойкость к случайным ударам. В комплекте сразу идет 2 варианта защиты от ветра: поролоновая – для съемки в помещениях, и меховая – для съемки на улице. Также в комплекте идет 2 кабеля: 3.5 мм TRS (для подключения к фото- и видеокамерам) и 3.5 мм TRRS (для установки в гарнитурное гнездо смартфонов и компьютеров).

Обратите внимание: некоторые камеры не обеспечивают подачу питания на микрофон (plug-in power). С такими камерами RODE VideoMicro II работать не будет.