Описание

Революционное конструкционное исполнение

Акустическая прозрачность и естественный, неокрашенный звук

Высоконаправленная суперкардиоидная полярность, плоская частотная характеристика

Уникальная бесступенчатая регулировка усиления

Автоматически определяемый 3.5 мм выход: работа с камерами и с мобильными устройствами без переходников

Может работать как USB микрофон – подключается напрямую в компьютер через USB-C выход

Выход на наушники для мониторинга звука с нулевой задержкой

Дополнительные функции: фильтр верхних частот, аттенюатор, безопасный канал, усиление высоких частот

Индикатор пиков сигнализирует о перегрузке

Внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея, обеспечивает 30+ часов записи, зарядка через USB-C

Высококачественное антивибрационное крепление Rycote® Lyre® с креплением кабеля и подвижной направляющей

Очень легкая (94 г), полностью металлическая конструкция отлично подходит для беззеркальных камер и телефонов

VideoMic NTG – микрофон-пушка вещательного качества, оптимизированный для нужд современных создателей контента. Акустическая схема взята у профессионального NTG5, что обеспечивает превосходную прозрачность и естественный, неокрашенный звук. Благодаря плоской частотной характеристике микрофон отлично подходит для разных сюжетов: от речи до вокала и музыкальных инструментов. У микрофона очень низкий уровень собственного шума: всего 15 дБА – и это реальные цифры. Значительно улучшена защита от радиопомех: благодаря полностью металлическому корпусу и другим методам экранирования VideoMic NTG хорошо справляется в условиях мегаполиса.

VideoMic NTG – это очень гибкий микрофон. Он автоматически определяет тип подключения (микрофонный вход камеры или гарнитурный вход телефона / планшета), а также может работать напрямую с компьютером как цифровой микрофон – для этого достаточно просто подключить его через USB-C кабель. В этом режиме микрофон использует собственный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с разрешением 24 бит 48 кГц. Для мониторинга звука можно использовать как USB-C, так и 3.5 мм выход: если микрофон подключен по USB, наушники подключаются в 3.5 мм разъем, и наоборот.

Одна из важнейших новых функций – это свободная регулировка усиления сигнала. Зачем это нужно? Большинство цифровых фотокамер используют низкокачественные, дешевые аудиосхемы, поскольку видео не считается их приоритетной задачей, и производители просто срезают эти расходы для выставления более привлекательной розничной цены. В чем это выражается? При использовании внутрикамерного усилителя, когда вы поднимаете уровень звука выше минимального значения, на записи появляется шипение, наиболее заметно это становится при записи тихих звуков. Для решения проблемы компания Rode давно предложила внутримикрофонный усилитель (+20 дБ), который использовался во многих предыдущих моделях и активно копировался другими производителями. Однако фиксированное усиление +20 дБ может быть слишком высоким (в зависимости от камеры, дистанции записи, уровня звука), поэтому в VideoMic NTG применяется плавная (бесступенчатая) регулировка «от уровня микрофона до уровня наушников» (условная градация от 1 до 15, без маркировки в дБ) – вы можете установить именно то значение, которое подходит в конкретной ситуации.

Для записи очень громкого звука (уровень рок-концерта) у VideoMic NTG есть аттенюатор -20 дБ, который позволит избежать перегрузок. Есть уникальная функция записи со «страховочным каналом»: поскольку VideoMic NTG, как и практически все «пушки», – монофонический микрофон, в обычном режиме он пишет одинаковый звук на оба канала. В «страховочном» режиме на один из каналов записывается пониженный уровень звука (-20 дБ): если внезапно какой-либо громкий звук вызовет перегрузку на основном канале, вы легко сможете использовать страховочную дорожку, где этот фрагмент будет записан без дисторсии. Отдельный светодиодный индикатор на корпусе микрофона мигает красным при перегрузках.

* Безопасный режим не работает при записи на мобильные устройства, так как у гарнитурного разъема (TRRS) предусмотрен всего 1 канал на вход.

Фильтр высоких частот трехступенчатый: 75, 150 Гц и «выкл». 75 Гц обычно используется в помещениях для подавления низкого гула от кондиционеров и уличного трафика, 150 Гц может пригодиться при сильном ветре на улице. Также есть особый режим усиления высоких частот – его стоит включать при использовании меховой ветрозащиты.

Питание: VideoMic NTG использует встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 350 мАч, которого хватает приблизительно на 30 часов записи. Он заряжается по USB приблизительно за 2 часа, но мы не рекомендуем делать это непосредственно во время съемки из-за возможных электромагнитных помех (хотя такая возможность в принципе есть). Аккумулятор не извлекается, но на него распространяется 10-летняя гарантия Rode при регистрации покупки на сайте производителя. По умолчанию микрофон автоматически включается при включении камеры, но вы также можете включать и выключать микрофон вручную (длинное нажатие на кнопку питания).

Для кого этот микрофон? VideoMic NTG создан для широкого круга «создателей контента», включая блогеров, видеографов и так далее, которые используют аппаратуру потребительского класса: зеркальные или беззеркальные фотокамеры, мобильные телефоны, планшеты типа iPad. По сравнению с классическими профессиональными микрофонами, он предоставляет более широкий собственный функционал, который может пригодиться, так как отсутствует у самих камер. Кроме того, это очень хороший микрофон просто по качеству звука.