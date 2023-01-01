Экранированный микрофонный кабель длиной 3 метра отлично подходит для микрофонов, таких как RODE VideoMicro II, VideoMic Pro или VideoMic NTG, когда они используются на удочках или микрофонных стойках. Гнездо 3.5 мм и штекер 3.5 мм покрыты золотом для максимально качественной передачи сигнала. Часть кабеля завита для удобства использования.