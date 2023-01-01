Аудиокабель RODE VC1, стерео, 3.5мм male / 3.5мм female, 3 м
Код товара : УТ-00070842
Артикул : VC1
2 170 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Экранированный микрофонный кабель длиной 3 метра отлично подходит для микрофонов, таких как RODE VideoMicro II, VideoMic Pro или VideoMic NTG, когда они используются на удочках или микрофонных стойках. Гнездо 3.5 мм и штекер 3.5 мм покрыты золотом для максимально качественной передачи сигнала. Часть кабеля завита для удобства использования.
Вес: 52 г
Размеры упаковки: 26 х 10 х 4 см