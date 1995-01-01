Настольный штатив RODE Tripod 2, до 2 кг
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Характеристики
Описание
RODE Tripod 2 может использоваться как настольный штатив, как подставка для микрофона или как рукоятка для съемки видео с рук. Шаровая головка позволяет свободно управлять положением камеры и при необходимости переводить ее в вертикальное положение. Штативный винт 1/4"-20 подходит практически для всех фото- и видеокамер, в комплекте также идет переходник на резьбу 3/8"-16, стандартную для держателей микрофонов. Ножки имеют 2 положения по углу наклона, в их верхней части под заглушками спрятаны 3 пары гнезд 1/4" – для установки дополнительных аксессуаров через гибкие кронштейны или кронштейны типа Magic Arm.
Максимальная нагрузка составляет 2 кг (при использовании с тяжелыми камерами рекомендуется полностью раскрыть ножки для большей устойчивости конструкции). В целом, это простой и компактный штатив, который можно всегда взять с собой: его вес составляет всего 200 грамм, а длина в сложенном состоянии – 20.5 см.
|Характеристики
|Головка:
|шаровая, съемная (гнездо 1/4"), наклон до 90°
|Пузырьковый уровень:
|нет
|Количество секций:
|1
|Быстросъемная площадка:
|нет
|Углы наклона ног:
|52°, 75°
|Максимальная нагрузка:
|2 кг
|Минимальная высота:
|11 см
|Максимальная высота:
|15 см
|Длина в сложенном положении:
|20.5 см
|Материал:
|пластик
|Физические характеристики
|Вес:
|200 г