RODE Tripod 2 может использоваться как настольный штатив, как подставка для микрофона или как рукоятка для съемки видео с рук. Шаровая головка позволяет свободно управлять положением камеры и при необходимости переводить ее в вертикальное положение. Штативный винт 1/4"-20 подходит практически для всех фото- и видеокамер, в комплекте также идет переходник на резьбу 3/8"-16, стандартную для держателей микрофонов. Ножки имеют 2 положения по углу наклона, в их верхней части под заглушками спрятаны 3 пары гнезд 1/4" – для установки дополнительных аксессуаров через гибкие кронштейны или кронштейны типа Magic Arm.

Максимальная нагрузка составляет 2 кг (при использовании с тяжелыми камерами рекомендуется полностью раскрыть ножки для большей устойчивости конструкции). В целом, это простой и компактный штатив, который можно всегда взять с собой: его вес составляет всего 200 грамм, а длина в сложенном состоянии – 20.5 см.