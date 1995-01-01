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Настольный штатив RODE Tripod 2, до 2 кг

  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
  • Tripod 2, до 2 кг
Код товара:УТ-00081574
Артикул:G6539

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

RODE Tripod 2 может использоваться как настольный штатив, как подставка для микрофона или как рукоятка для съемки видео с рук. Шаровая головка позволяет свободно управлять положением камеры и при необходимости переводить ее в вертикальное положение. Штативный винт 1/4"-20 подходит практически для всех фото- и видеокамер, в комплекте также идет переходник на резьбу 3/8"-16, стандартную для держателей микрофонов. Ножки имеют 2 положения по углу наклона, в их верхней части под заглушками спрятаны 3 пары гнезд 1/4" – для установки дополнительных аксессуаров через гибкие кронштейны или кронштейны типа Magic Arm.

Максимальная нагрузка составляет 2 кг (при использовании с тяжелыми камерами рекомендуется полностью раскрыть ножки для большей устойчивости конструкции). В целом, это простой и компактный штатив, который можно всегда взять с собой: его вес составляет всего 200 грамм, а длина в сложенном состоянии – 20.5 см.

Характеристики
Головка: шаровая, съемная (гнездо 1/4"), наклон до 90°
Пузырьковый уровень: нет
Количество секций: 1
Быстросъемная площадка: нет
Углы наклона ног: 52°, 75°
Максимальная нагрузка: 2 кг
Минимальная высота: 11 см
Максимальная высота: 15 см
Длина в сложенном положении: 20.5 см
Материал: пластик
Физические характеристики
Вес: 200 г