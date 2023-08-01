Микрофон RODE Stereo VideoMic (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069715
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n148
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Стерео X/Y конфигурация позволяет записывать реальную, объемную атмосферу. Оснащенный накамерным креплением, двухпозиционным фильтром обреза НЧ – линейный или 80Гц и аттенюатором -10дБ, RØDE StereoVideoMic питается от 9В батареи. Совсем не обязательно использовать StereoVideoMic исключительно на камере, также StereoVideoMic можно закрепить на стойку для стерео записи отличного качества.
Стерео X/Y конденсаторный микрофон
Вещательное качество
Низкий уровень собственного шума
Двухпозиционный фильтр обреза НЧ – линейный или 80Гц
Прочный алюминиевый корпус
Специально разработанная ветрозащита
Не шумит при касании тела микрофона
Питание - батарейка 9 В
Встроенное накамерное крепление
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, следы использования.
Гарантия 90 дней.