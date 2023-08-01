Описание

Стерео X/Y конфигурация позволяет записывать реальную, объемную атмосферу. Оснащенный накамерным креплением, двухпозиционным фильтром обреза НЧ – линейный или 80Гц и аттенюатором -10дБ, RØDE StereoVideoMic питается от 9В батареи. Совсем не обязательно использовать StereoVideoMic исключительно на камере, также StereoVideoMic можно закрепить на стойку для стерео записи отличного качества.

Стерео X/Y конденсаторный микрофон

Вещательное качество

Низкий уровень собственного шума

Двухпозиционный фильтр обреза НЧ – линейный или 80Гц

Прочный алюминиевый корпус

Специально разработанная ветрозащита

Не шумит при касании тела микрофона

Питание - батарейка 9 В

Встроенное накамерное крепление

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, следы использования.

Гарантия 90 дней.