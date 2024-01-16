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Кабель RODE SC7 3.5 мм (TRS - TRRS)

Код товара:УТ-00023289
Артикул:SC7

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель Rode SC7 позволяет подключить микрофоны-пушки Rode VideoMicro, VideoMic GO и VideoMic Pro Plus, стереомикрофон Stereo VideoMic X, а также микрофоны других производителей (с гнездом 3.5мм TRS) к гарнитурному разъему смартфона или планшета, для записи видео или звука на данные устройства. Кабель качественно изолирован для защиты от радиопомех. Штекер TRS – черный, штекер TRRS - светло-серый, цветовая дифференциация помогает быстро и правильно подключить кабель.

  • Вес: 20 г
  • Размеры: 30 x 10 x 170 мм
  • Длина в растянутом положении: около 30 см