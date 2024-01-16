Кабель RODE SC7 3.5 мм (TRS - TRRS)



Код товара: УТ-00023289 Артикул: SC7 Код товара: УТ-00023289 Артикул: SC7 Кабель Rode SC7 позволяет подключить микрофоны-пушки Rode VideoMic GO и VideoMicro, стереомикрофон Stereo VideoMic X, а также микрофоны других производителей (с гнездом 3.5мм TRS) к гарнитурному разъему смартфона или планшета, для записи видео или звука на данные устройства. Кабель качественно изолирован для защиты от радиопомех. Штекер TRS – черный, штекер TRRS - светло-серый, цветовая дифференциация помогает быстро и правильно подключить кабель. Товар не найден Задать вопрос Описание Кабель Rode SC7 позволяет подключить микрофоны-пушки Rode VideoMicro, VideoMic GO и VideoMic Pro Plus, стереомикрофон Stereo VideoMic X, а также микрофоны других производителей (с гнездом 3.5мм TRS) к гарнитурному разъему смартфона или планшета, для записи видео или звука на данные устройства. Кабель качественно изолирован для защиты от радиопомех. Штекер TRS – черный, штекер TRRS - светло-серый, цветовая дифференциация помогает быстро и правильно подключить кабель. Вес: 20 г

Размеры: 30 x 10 x 170 мм

Длина в растянутом положении: около 30 см Видео Наш обзор

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