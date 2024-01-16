Кабель RODE SC7 3.5 мм (TRS - TRRS)
Код товара:УТ-00023289
Артикул:SC7
Товар не найден
Описание
Кабель Rode SC7 позволяет подключить микрофоны-пушки Rode VideoMicro, VideoMic GO и VideoMic Pro Plus, стереомикрофон Stereo VideoMic X, а также микрофоны других производителей (с гнездом 3.5мм TRS) к гарнитурному разъему смартфона или планшета, для записи видео или звука на данные устройства. Кабель качественно изолирован для защиты от радиопомех. Штекер TRS – черный, штекер TRRS - светло-серый, цветовая дифференциация помогает быстро и правильно подключить кабель.
- Вес: 20 г
- Размеры: 30 x 10 x 170 мм
- Длина в растянутом положении: около 30 см