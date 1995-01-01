Адаптер Rode SC4 позволяет подключать микрофоны со штекером 3.5 мм TRS (стандартный коннектор большинства микрофонов) к мобильным устройствам с входом для гарнитуры (TRRS). С помощью этого адаптера вы можете использовать ваш смартфон (со звукозаписывающим приложением) в качестве записывающего устройства, что позволяет в определенных ситуациях сэкономить на отдельном аудиорекордере и все же получить звук превосходного уровня.

Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему.

Несовместимые модели: есть информация, что переходник Rode SC4 не работает с некоторыми микрофонами Sennheiser (петлички ME 2, ME 3, ME 4), у которых применяется нестандартная разводка контактов на штекере.