Короткий витой кабель для соединения микрофона с камерой или другим записывающим устройством. Может использоваться вместе с переходником SC4 (для подключения к гарнитурному разъему телефона или планшета). Кабель качественно экранирован от радиопомех. Длина в скрученном виде - 17 см, растягивается до 40 см.