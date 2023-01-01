Кабель RODE SC2 3.5 мм - 3.5 мм (TRS), 40 см
Код товара : УТ-00022034
Артикул : SC2
1 540 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Короткий витой кабель для соединения микрофона с камерой или другим записывающим устройством. Может использоваться вместе с переходником SC4 (для подключения к гарнитурному разъему телефона или планшета). Кабель качественно экранирован от радиопомех. Длина в скрученном виде - 17 см, растягивается до 40 см.