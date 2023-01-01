Кабель RODE SC1, 3.5 мм TRRS-TRRS, 6 метров
Код товара : УТ-00024501
Артикул : SC1
2 440 ₽
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Описание
Экранированный удлинитель микрофонного кабеля Rode SC1 для микрофонов с 3.5-мм TRRS-штекером (Rode smartLav, smartLav+ и др.). Качественное экранирование обеспечивает защиту от помех (Wi-Fi, сотовая связь и другие источники радиоволн). Позолоченные контакты для превосходного качества передачи звука.