Экранированный удлинитель микрофонного кабеля Rode SC1 для микрофонов с 3.5-мм TRRS-штекером (Rode smartLav, smartLav+ и др.). Качественное экранирование обеспечивает защиту от помех (Wi-Fi, сотовая связь и другие источники радиоволн). Позолоченные контакты для превосходного качества передачи звука.