Радио микрофон RODE RODELink Performer Kit (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00059155
Артикул : б/у-Ф1 К 2022-04-12/03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
24 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
#DM0006644/DL0006644
В комплекте: приемник радио-системы, две антенны, блок питания, микрофон, аккумулятор, чехол, кабель USB- MicroUSB, зажим на стойку, наклейка, документация, коробка
Гарантия 90 дней.
Код товара: 124155
Тип радиосистема
Комплектация приемник, микрофон, интегрируемый передатчик
Конструкция микрофона ручной
Тип микрофона конденсаторный
Диаграмма направленности кардиоидная
Подробная комплектация: беспроводной микрофон TX-M2 - 1 шт.; литиевый аккумулятор LB1 - 1 шт.; настольный приемник RX-DESK - 1 шт.; сумка ZP2 - 1 шт.; кабель Micro USB - 1 шт.; DC Power Pack - 1 шт.; Mic Clip - 1 шт.
Дополнительная информация рабочая дистанция: 100 м