Аудиоинтерфейс RODE RodeCaster DUO + пульт управления 2 в 1
Код товара : УТ-00075920
Артикул : N0157
Гарантия 1 год.
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Описание
RØDECaster Duo — это компактное и невероятно мощное универсальное решение для профессионального аудиопроизводства, подкастеров и создателей контента. Он оснащен двумя высококачественными комбинированными входами Neutrik® (XLR / 6.3 мм джек) для подключения микрофонов, инструментов или устройств линейного уровня, 3.5-мм TRRS входом для гарнитуры, двумя цифровыми USB-C аудиоинтерфейсами и встроенным беспроводным приемником для подключения 1 / 2 беспроводных микрофонов RØDE – итого 7 каналов, 4 из которых можно регулировать с помощью физических ползунков-фейдеров и еще 3 – с помощью виртуальных фейдеров (через сенсорный дисплей и рукоятку-валкодер). Сверхмалошумные предусилители Revolution Preamps™ с высоким коэффициентом усиления и аудиопроцессор APHEX® обеспечивают непревзойденное качество звука.
Два USB-C интерфейса позволяют подключить USB-микрофоны, компьютеры или мобильные устройства, а также сохранять трансляцию на внешний жесткий диск. Есть возможность подключения по Bluetooth для удобной интеграции телефонных звонков + беспроводное подключение по Wi-Fi или Ethernet кабелю. 6 программируемых смарт-клавиш для оперативного запуска звуковых или голосовых эффектов и других действий (до 48 эффектов).
Главные особенности
- Полностью интегрированная студия аудиопроизводства для подкастеров и создателей контента
- Сверхмалошумящие предусилители Revolution Preamps™ с высоким коэффициентом усиления (-131,5 дБВ EIN, коэффициент усиления 76 дБ)
- Два высококачественных комбинированных входа Neutrik® для подключения микрофонов, инструментов или устройств линейного уровня
- Семь индивидуальных аудиоканалов: 4 физических фейдера вещательного качества + 3 виртуальных фейдера
- Сенсорный дисплей с виброотдачей и рукояткой-валкодером
- Встроенный беспроводной приемник для подключения беспроводных микрофонов RØDE Series IV (включая Wireless PRO, Wireless GO II и Wireless ME)
- Высокопроизводительный четырехъядерный аудиопроцессор
- Процессор Aphex® для обработки звука студийного уровня (включает Aural Exciter, Big Bottom) и добавления встроенных эффектов
- Шесть полностью программируемых смарт-клавиш (SMART pads), всего до 48 функций
- Вход TRRS 3.5 мм для подключения наушников и гарнитур
- Два интерфейса USB-C для подключения USB-микрофонов, других внешних аудиоустройств, компьютеров или смартфонов
- Расширенные возможности подключения Bluetooth® для высококачественной интеграции телефонных звонков
- Разработано и изготовлено на современном оборудовании RØDE в Сиднее, Австралия.
- Диапазон частот:
- микрофонные входы: 20 Гц - 20 кГц
- выходы на наушники: 20 Гц - 20 кГц
- Входное сопротивление микрофона: 4 кОм
- Входное сопротивление музыкального инструмента: 1 МОм
- Диапазон усиления предусилителей: 0-76 дБ
- Эквивалентный шум предусилителей: -131,5 дБВ (A-взвешенный)
- Максимальный уровень линейного вывода: 4dBu
- Выходная мощность наушников: 250 мВт
- Питание: USB-C PD (9В 3A), блок питания в комплекте
- Подключение аналоговых устройств:
- 2 x комбинированных разъема XLR / джек 6.3 мм (микрофон, инструмент, линейный уровень)
- 1 разъем для гарнитуры 3.5мм TRRS (ввод-вывод)
- Интерфейс USB 1:
- 1 многоканальное устройство с 2 входами /14 выходами
- 1 x 2 входа/2 выхода с микшированием в минусе
- Разрядность: 32 бита
- Интерфейс USB 2:
- 1 x 2 входа/2 выхода с микшированием в минусе
- Разрядность: 24 бита
- Частота дискретизации: 48 кГц
- Хранилище записей: карты памяти microSDHC, microSDXC, внешний жесткий диск через USB-C (exFAT — минимум 100 Мбайт/с)
- Передача данных: карт-ридер для microSD-карт (USB 3.0, до 130 Мбайт/с)
- Подключение к сети: Wi-Fi 802.11g/n/ac 2.4 ГГц и 5 ГГц, Ethernet 100/100
- Внутренняя память: 4 Гб (СМАРТ-клавиши)
- Требования к операционной системе:
- macOS 10.15 или более поздней версии,
- Windows 10 версии 1803 или более поздней, Windows 11
- Вес: 1131 г
- Размеры: 235 x 225 x 76 мм