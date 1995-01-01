Описание

RØDECaster Duo — это компактное и невероятно мощное универсальное решение для профессионального аудиопроизводства, подкастеров и создателей контента. Он оснащен двумя высококачественными комбинированными входами Neutrik® (XLR / 6.3 мм джек) для подключения микрофонов, инструментов или устройств линейного уровня, 3.5-мм TRRS входом для гарнитуры, двумя цифровыми USB-C аудиоинтерфейсами и встроенным беспроводным приемником для подключения 1 / 2 беспроводных микрофонов RØDE – итого 7 каналов, 4 из которых можно регулировать с помощью физических ползунков-фейдеров и еще 3 – с помощью виртуальных фейдеров (через сенсорный дисплей и рукоятку-валкодер). Сверхмалошумные предусилители Revolution Preamps™ с высоким коэффициентом усиления и аудиопроцессор APHEX® обеспечивают непревзойденное качество звука.

Два USB-C интерфейса позволяют подключить USB-микрофоны, компьютеры или мобильные устройства, а также сохранять трансляцию на внешний жесткий диск. Есть возможность подключения по Bluetooth для удобной интеграции телефонных звонков + беспроводное подключение по Wi-Fi или Ethernet кабелю. 6 программируемых смарт-клавиш для оперативного запуска звуковых или голосовых эффектов и других действий (до 48 эффектов).

Главные особенности

Полностью интегрированная студия аудиопроизводства для подкастеров и создателей контента

Сверхмалошумящие предусилители Revolution Preamps™ с высоким коэффициентом усиления (-131,5 дБВ EIN, коэффициент усиления 76 дБ)

Два высококачественных комбинированных входа Neutrik® для подключения микрофонов, инструментов или устройств линейного уровня

Семь индивидуальных аудиоканалов: 4 физических фейдера вещательного качества + 3 виртуальных фейдера

Сенсорный дисплей с виброотдачей и рукояткой-валкодером

Встроенный беспроводной приемник для подключения беспроводных микрофонов RØDE Series IV (включая Wireless PRO, Wireless GO II и Wireless ME)

Высокопроизводительный четырехъядерный аудиопроцессор

Процессор Aphex® для обработки звука студийного уровня (включает Aural Exciter, Big Bottom) и добавления встроенных эффектов

Шесть полностью программируемых смарт-клавиш (SMART pads), всего до 48 функций

Вход TRRS 3.5 мм для подключения наушников и гарнитур

Два интерфейса USB-C для подключения USB-микрофонов, других внешних аудиоустройств, компьютеров или смартфонов

Расширенные возможности подключения Bluetooth® для высококачественной интеграции телефонных звонков

Разработано и изготовлено на современном оборудовании RØDE в Сиднее, Австралия.

Характеристики