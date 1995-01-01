Держатель RODE PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый

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Код товара: УТ-00089399 Артикул: N1772 Код товара: УТ-00089399 Артикул: N1772 RODE PSA1+ — пантограф для крепления микрофона. Вращается на 360 градусов, микрофон можно закрепить в любом положении. Нивелируется шум от пола, клавиатуры и кликов мышью и прочие помехи. Пантограф Товар не найден Задать вопрос Описание Обновлённая конструкция для точного позиционирования и стабильности в связке практически с любым микрофоном

Бесшумная работа, демпфированные внутренние пружины

Опора с резиновыми вставками для надёжного крепления и защиты поверхности от царапин

Увеличенный радиус действия и вращение на 360° для удобной работы в студии или дома

Выдержит микрофон от 94 г до 1,2 кг

Удобная система фиксации ХLR или USB кабеля

Совместим со всеми стандартными микрофонами и амортизаторами (пауками) Характеристики Крепление микрофона: винт 3/8" и 5/8" (с комплектным адаптером)

Вес: 1.52 кг

Горизонтальный вылет: 94 см

Вертикальный вылет: 86 см

Габаритные размеры: 65 x 940 x 100 мм

Максимальная толщина столешницы: 7 см

Минимальный вес микрофона: 94 г

Максимальный вес микрофона: 1.2 кг. Видео Наш обзор

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