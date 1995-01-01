Держатель RODE PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
Код товара:УТ-00089399
Артикул:N1772
Товар не найден
Описание
- Обновлённая конструкция для точного позиционирования и стабильности в связке практически с любым микрофоном
- Бесшумная работа, демпфированные внутренние пружины
- Опора с резиновыми вставками для надёжного крепления и защиты поверхности от царапин
- Увеличенный радиус действия и вращение на 360° для удобной работы в студии или дома
- Выдержит микрофон от 94 г до 1,2 кг
- Удобная система фиксации ХLR или USB кабеля
- Совместим со всеми стандартными микрофонами и амортизаторами (пауками)
Характеристики
- Крепление микрофона: винт 3/8" и 5/8" (с комплектным адаптером)
- Вес: 1.52 кг
- Горизонтальный вылет: 94 см
- Вертикальный вылет: 86 см
- Габаритные размеры: 65 x 940 x 100 мм
- Максимальная толщина столешницы: 7 см
- Минимальный вес микрофона: 94 г
- Максимальный вес микрофона: 1.2 кг.