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Держатель RODE PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый

  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
  • PSA+ Professional Studio Arm, для микрофона, настольный, белый
Код товара:УТ-00089399
Артикул:N1772

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Обновлённая конструкция для точного позиционирования и стабильности в связке практически с любым микрофоном
  • Бесшумная работа, демпфированные внутренние пружины
  • Опора с резиновыми вставками для надёжного крепления и защиты поверхности от царапин
  • Увеличенный радиус действия и вращение на 360° для удобной работы в студии или дома
  • Выдержит микрофон от 94 г до 1,2 кг
  • Удобная система фиксации ХLR или USB кабеля
  • Совместим со всеми стандартными микрофонами и амортизаторами (пауками)

Характеристики

  • Крепление микрофона: винт 3/8" и 5/8" (с комплектным адаптером)
  • Вес: 1.52 кг
  • Горизонтальный вылет: 94 см
  • Вертикальный вылет: 86 см
  • Габаритные размеры: 65 x 940 x 100 мм
  • Максимальная толщина столешницы: 7 см
  • Минимальный вес микрофона: 94 г
  • Максимальный вес микрофона: 1.2 кг.