Procaster — это профессиональный динамический микрофон вещательного качества, специально разработанный для бескомпромиссного качества записи голоса. Он отлично подойдет для таких сюжетов как запись подкастов, онлайн-стриминг, озвучивание и дубляж, радиовещание. Микрофон оснащён встроенным поп-фильтром для подавления взрывных согласных, а его узкая диаграмма направленности и низкая чувствительность помогает подавлять окружающий шум, а также эффект реверберации (эха) в помещениях со слабой аудиоподготовкой. Procaster обеспечивает насыщенный, естественный тембр и подходит для любого типа голоса.

Для подключения к компьютеру вам потребуется аудиоинтерфейс: например, RODE AI-1, Streamer X или RodeCaster DUO.

Ключевые особенности

Динамический микрофон вещательного качества для подкастинга, радиопроизводства и озвучивания

Встроенный поп-фильтр

Интегрированный антишоковый подвес капсюля

Прочная цельнометаллическая конструкция

Характеристики