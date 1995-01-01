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Микрофон RODE Procaster, студийный, динамический, XLR

  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
  • Procaster, кардиоидный, динамический, XLR
Код товара:УТ-00087310
Артикул:F1499

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Procaster — это профессиональный динамический микрофон вещательного качества, специально разработанный для бескомпромиссного качества записи голоса. Он отлично подойдет для таких сюжетов как запись подкастов, онлайн-стриминг, озвучивание и дубляж, радиовещание. Микрофон оснащён встроенным поп-фильтром для подавления взрывных согласных, а его узкая диаграмма направленности и низкая чувствительность помогает подавлять окружающий шум, а также эффект реверберации (эха) в помещениях со слабой аудиоподготовкой. Procaster обеспечивает насыщенный, естественный тембр и подходит для любого типа голоса.

Для подключения к компьютеру вам потребуется аудиоинтерфейс: например, RODE AI-1, Streamer X или RodeCaster DUO.

Ключевые особенности

  • Динамический микрофон вещательного качества для подкастинга, радиопроизводства и озвучивания
  • Встроенный поп-фильтр
  • Интегрированный антишоковый подвес капсюля
  • Прочная цельнометаллическая конструкция

Характеристики

  • Тип микрофона: студийный
  • Акустический принцип: динамический
  • Направленность: кардиоидная
  • Частотная характеристика: 75 Гц - 18 кГц
  • ВЧ фильтр: нет
  • Количество каналов: 1
  • Чувствительность: -56 дБ 1 В/Па (16 мВ @ 94 дБ SPL) +/- 2 дБ @ 1 кГц
  • Регулировка уровня: через внешний аудиоинтерфейс (продается отдельно)
  • Выходное сопротивление: 320 Ом
  • Питание: не требуется
  • Подключение: XLR 3-pin
  • Комплектация: микрофон, держатель RM2 (5/8" + 3/8"), чехол ZP1
  • Размеры: 53 х 214 мм
  • Вес: 745 г
  • Страна производства: Австралия