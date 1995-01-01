Микрофон RODE Procaster, студийный, динамический, XLR
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Описание
Procaster — это профессиональный динамический микрофон вещательного качества, специально разработанный для бескомпромиссного качества записи голоса. Он отлично подойдет для таких сюжетов как запись подкастов, онлайн-стриминг, озвучивание и дубляж, радиовещание. Микрофон оснащён встроенным поп-фильтром для подавления взрывных согласных, а его узкая диаграмма направленности и низкая чувствительность помогает подавлять окружающий шум, а также эффект реверберации (эха) в помещениях со слабой аудиоподготовкой. Procaster обеспечивает насыщенный, естественный тембр и подходит для любого типа голоса.
Для подключения к компьютеру вам потребуется аудиоинтерфейс: например, RODE AI-1, Streamer X или RodeCaster DUO.
Ключевые особенности
- Динамический микрофон вещательного качества для подкастинга, радиопроизводства и озвучивания
- Встроенный поп-фильтр
- Интегрированный антишоковый подвес капсюля
- Прочная цельнометаллическая конструкция
Характеристики
- Тип микрофона: студийный
- Акустический принцип: динамический
- Направленность: кардиоидная
- Частотная характеристика: 75 Гц - 18 кГц
- ВЧ фильтр: нет
- Количество каналов: 1
- Чувствительность: -56 дБ 1 В/Па (16 мВ @ 94 дБ SPL) +/- 2 дБ @ 1 кГц
- Регулировка уровня: через внешний аудиоинтерфейс (продается отдельно)
- Выходное сопротивление: 320 Ом
- Питание: не требуется
- Подключение: XLR 3-pin
- Комплектация: микрофон, держатель RM2 (5/8" + 3/8"), чехол ZP1
- Размеры: 53 х 214 мм
- Вес: 745 г
- Страна производства: Австралия
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