RODE PodMic USB – это студийный динамический микрофон со встроенным предусилителем Revolution Preamp и профессиональным процессором цифровой обработки звука от APHEX, которые обеспечивают широкий диапазон регулировки звучания – фактически, внутри находится полноценная звуковая карта вещательного уровня. Благодаря USB-C выходу вы можете подключить этот микрофон напрямую к настольному ПК или ноутбуку, а также к смартфонам и планшетам. Windows, Mac, iPhone, Android – PodMic USB работает со всем. Благодаря неодимовому динамическому капсюлю микрофон обеспечивает «теплое», глубокое и в то же время очень прозрачное звучание.

Основные особенности

Динамический микрофон с качеством профессионального теле- / радиовещания

Широкие возможности подключения: аналоговый XLR и цифровой USB-C выход

Встроенная аудиокарта про-уровня с цифровой обработкой сигнала (DSP) от APHEX

Предусилители профессионального уровня Revolution Preamp обеспечивают крайне низкий уровень собственного шума

Гнездо для подключения наушников поддерживает даже профессиональные «мониторы» с высоким сопротивлением

Профессиональная настройка звука с помощью приложений RØDE Connect, RØDE Central, RØDE Capture или UNIFY

Встроенный поп-фильтр (металлическая решетка + плотный поролон) корректирует «взрывные» согласные

Дополнительный съемный поп-фильтр, который можно просто снять и промыть при загрязнении

Полностью металлический корпус

Наклонный кронштейн со стандартными резьбовыми гнездами 3/8" и 5/8"

RODE PodMic USB обладает узкой кардиоидной направленностью: звуковой подбор идет только с той стороны, куда он направлен. Более того, поскольку (как и все динамические микрофоны), он обладает низкой чувствительностью, микрофон эффективно гасит все посторонние шумы, такие как эхо от стен, шум вентиляторов ПК, клацание клавиатуры и мышки, звуки из соседних помещений и так далее. Аудитория слышит только ваш голос, при этом отличных результатов можно добиться даже в обычной комнате, без какого-либо специального акустического оформления. Обратите внимание, что данный микрофон рекомендуется располагать на расстоянии приблизительно 5-10 см от лица.

RODE PodMic USB – универсальный студийный микрофон для записи речи. Он прекрасно подойдет для подкастов, онлайн-стримов, озвучания (дубляжа) и так далее.

Настройка звучания

RODE предлагает целый ряд бесплатных программ, которые помогут вам добиться идеального звучания голоса на любом устройстве – как на компьютере, так и на смартфоне.

RØDE Central является базовым приложением, которого будет достаточно, если вы используете всего 1 микрофон. С его помощью вы можете регулировать уровень звука (усиление), а также изменять параметры цифровой обработки (DSP). На выбор предлагается 2 интерфейса: VoxLab для начинающих пользователей и Advanced APHEX Processing для глубокого погружения в настройки. В интерфейсе VoxLab вы можете регулировать 3 параметра, которые названы «Глубина» (Depth), «Искра» (Sparkle) и «Сила» (Punch). Advanced APHEX предоставляет доступ к таким профессиональным инструментам как шумоподавитель (noise gate), компрессор, ВЧ фильтр, а также к процессорам APHEX Aural Exciter и Big Bottom. После настройки параметры запоминаются во внутренней памяти микрофона, поэтому каждый раз настраивать звук вам не придется.

RØDE Connect, в дополнение к выше перечисленным функциям, позволяет сводить звук с нескольких USB микрофонов Rode, подключенных к вашему компьютеру, – приложение фактически работает как виртуальный микшерный пульт. Одновременно можно подключить до 4 микрофонов, что позволяет с легкостью записывать интервью, стримы и подкасты с несколькими участниками.

UNIFY – это еще более продвинутое приложение, которое позволяет в одном месте управлять звуком с различных устройств, включая внешние микрофоны, звуки системы, аудио с внешних устройств (например, игровой консоли) и так далее.

RØDE Capture – это мобильное приложение для iPhone и iPad, которое позволяет записывать только звук или звук + видео (включая одновременную запись с основной и фронтальной камеры). Приложение обладает очень доступным интерфейсом.