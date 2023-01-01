Описание

Микрофон-пушка RODE выпускается в модификациях NTG4 (версия с фантомным питанием) и NTG4+ (версия со встроенным литий-ионным аккумулятором). Остальные характеристики у них практически идентичны. Аккумулятор заряжается по USB и обеспечивающий работу микрофона в течение 150 часов. Оба варианта соответствуют требованиям, предъявляемым к вещательной (телевизионной) аппаратуре.

Микрофоны созданы на базе очень популярных моделей NTG1 и NTG2. Микрофонный капсюль был усовершенствован: понижен уровень собственного шума (с 18 до 16 дБа), при этом сохранено классическое насыщенное звучание Rode. При этом для удоства использования добавлены 3 клавиши прямого управления на корпусе: это аттенюатор -10 дБ, фильтр низких частот (75 Гц) и новая функция, ранее не встречавшаяся в микрофонах – усиление верхних частот. Все 3 клавиши снабжены светодиодной индикацией, поэтому вы легко можете отслеживать, какая из них включена. Микрофон также запоминает, какие из функций были включены в прошлый раз при следующем включении.

Усиление верхних частот (High Frequency Boost) создано специально для микрофонов-пушек, использующихся в плотной ветрозащите: типа «дохлая кошка» (Rode WS6) или «дирижабль» (Rode Blimp). Поскольку такая ветрозащита приглушает верхние частоты, одновременное аппаратное усиление на микрофоне позволяет сэкономить время при постобработке.

Самой главной особенностью NTG4+ является, конечно, его встроенный литий-ионный аккумулятор. Это очень компактная батарея, добавляет всего несколько сантиметров к общей длине микрофона, но при этом может работать до 150 часов на одной зарядке (заряжается с помощью Micro USB кабеля за 2 часа). Использование встроенной батареи позволяет использовать NTG4+ с фотоаппаратами, любительскими видеокамерами, пассивными микшерами и другими устройствами, не обеспечивающими фантомное питание. При этом вы не привязаны к питанию от аккумулятора жестко: если у вашей камеры есть фантомное питание, вы можете использовать его, в обход встроенной батареи.

Для подключения микрофона понадобится кабель с XLR коннектором, в комплект он не входит.