Микрофон RODE NTG-4+, направленный, моно, XLR
Код товара : УТ-00024071
Артикул : NTG-4+
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Инструкции и документы
Характеристики
Передатчик
Вес
176 г
Питание
встроенный аккумулятор или фантомное 48 Вольт
Микрофон
Выходное сопротивление
200 Ом
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
0.50"
Максимум звукового давления (SPL), дБ
135
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
встроенный аккумулятор или фантомное 48 Вольт
Чувствительность
-32 дБ +/- 2 дБ (25 мВ @ 94 дБ SPL, 1 кГц)
Акустический принцип
линейный градиент
Эквивалентный уровень шума, дБА
16
Вес
176 г
Комплектация
MicroUSB кабель для зарядки, чехол ZP2, поролоновая ветрозащита, крепление для стойки RM-5, резьбовый адаптер 3/8"- 5/8"
Направленность
Одностороняя
Регулировка уровня звука
0, -10 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
176 г
Питание
встроенный аккумулятор или фантомное 48 Вольт
Описание
Микрофон-пушка RODE выпускается в модификациях NTG4 (версия с фантомным питанием) и NTG4+ (версия со встроенным литий-ионным аккумулятором). Остальные характеристики у них практически идентичны. Аккумулятор заряжается по USB и обеспечивающий работу микрофона в течение 150 часов. Оба варианта соответствуют требованиям, предъявляемым к вещательной (телевизионной) аппаратуре.
Микрофоны созданы на базе очень популярных моделей NTG1 и NTG2. Микрофонный капсюль был усовершенствован: понижен уровень собственного шума (с 18 до 16 дБа), при этом сохранено классическое насыщенное звучание Rode. При этом для удоства использования добавлены 3 клавиши прямого управления на корпусе: это аттенюатор -10 дБ, фильтр низких частот (75 Гц) и новая функция, ранее не встречавшаяся в микрофонах – усиление верхних частот. Все 3 клавиши снабжены светодиодной индикацией, поэтому вы легко можете отслеживать, какая из них включена. Микрофон также запоминает, какие из функций были включены в прошлый раз при следующем включении.
Усиление верхних частот (High Frequency Boost) создано специально для микрофонов-пушек, использующихся в плотной ветрозащите: типа «дохлая кошка» (Rode WS6) или «дирижабль» (Rode Blimp). Поскольку такая ветрозащита приглушает верхние частоты, одновременное аппаратное усиление на микрофоне позволяет сэкономить время при постобработке.
Самой главной особенностью NTG4+ является, конечно, его встроенный литий-ионный аккумулятор. Это очень компактная батарея, добавляет всего несколько сантиметров к общей длине микрофона, но при этом может работать до 150 часов на одной зарядке (заряжается с помощью Micro USB кабеля за 2 часа). Использование встроенной батареи позволяет использовать NTG4+ с фотоаппаратами, любительскими видеокамерами, пассивными микшерами и другими устройствами, не обеспечивающими фантомное питание. При этом вы не привязаны к питанию от аккумулятора жестко: если у вашей камеры есть фантомное питание, вы можете использовать его, в обход встроенной батареи.
Для подключения микрофона понадобится кабель с XLR коннектором, в комплект он не входит.